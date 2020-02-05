Depresyon, kişiden kişiye değişiklik gösteren, duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, sıkça karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Gasım Gasımzada, soğuk ve kapalı havalarda mevsimsel depresyona dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.



Soğuk ve kapalı havalarda mevsimsel depresyona da maruz kalınabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Gasım Gasımzada, “Kendinizi çok mutsuz, perişan, acınacak durumda, çökkün, çok üzgün, yorgun, bitkin, hiç gücünüz kalmamış gibi hissediyorsanız; depresyonda olabilirsiniz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında başlayan, ilkbahar ve yaz dönemlerinde sona eren depresyon ataklarına mevsimsel özellikli depresyon denilmektedir. Aralık, ocak ve şubat aylarında en yoğun olarak görülmektedir. Bu durum kişi de kış aylarında ve özellikle kapalı havalarda diğer yukarıda saydığımız belirtilerin dışında uykuya eğilim, halsizlik, iştah artışı, özellikle karbonhidrat içeren unlu ve şekerli gıda tüketiminde fazlalaşma görülmektedir. Bunun dışında kişide çabuk sinirlenme ve buna bağlı olarak ilişkilerde çatışmalar yaşanmaya başlamakta, giderek kendisini kötü hissetmek, sosyal alanlardan uzaklaştırmaktadır” dedi.

Tedavi sürecinden de bahseden Dr. Gasımzada, şunları söyledi:



“Pek çok kişi, bu durumları yaşadığında depresyonda olduğunu söyler. Fakat gözlenen belirtilerin tamamı depresyon tanısı olmayabilir. Depresyon tanısını ruh sağlığı uzmanı olarak psikiyatri uzmanı (psikiyatrist) koymaktadır. Depresyon günümüzde en sık gözlenen rahatsızlıklardan biridir ve çeşitli tedavi yöntemleriyle depresyona müdahale edilmektedir. Depresyon tedavisi genellikle ayaktan tedavi şeklinde yürütülmekte, depresyonun ağır geçtiği durumlarda ise yatarak tedavi önerilmektedir. Bu anlamda tedavi sürecinin sağlıklı olabilmesi adına mutlaka uzman bir psikiyatriye görülünmesi çok önemli olacaktır.”