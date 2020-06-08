Kan şekeri nedir? Kan şekeri değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Beslenme ile vücuda alınan tüm besinler, vücudun sindirim sistemi tarafından yapı taşlarına ayrılır. Yağlar, proteinler ve karbonhidrat üç farklı besin yapı taşıdır. Yunanca tatlı anlamına gelen kan şekeri, karbonhidratlar gurubunda yer alıyor.

Kan şekeri nedir?

Vücuda alınan besinlerin ayrıştırmaları sonucunda, karbonhidratın sindirilmeye başlanmasıyla kan şekeri ortaya çıkıyor. Vücudun temel enerji kaynağı olan kan şekeri, vücudun metabolizmasının çalışması için büyük öneme sahiptir. Vücutta yeterli miktarlarda kan şekeri oluşması için mutlaka belli miktarların üzerinde karbonhidrat içerikli yiyecekler alınmalıdır.

Pirinç, meyvelere, kuru yemiş, unlu mamuller, patates gibi gıdalar karbonhidrat içerdiklerinden, direkt olarak kan şekerine katkı sağlarlar. Bağırsaklardan emilip kana karışan kan şekeri, organların çalışması için enerji kaynağıdır. Fazla miktarlarda olması halinde, karaciğer ve kas içerisinde depolanır.

Kan şekeri değeri kaç olmalıdır?

Kan şekerini ölçmenin iki tür yolu veya durumu bulunur. Bunlardan ilki, kan şekerinin tok karna ölçülmesi, diğeri aç karna iken ölçülmesidir. Bundan ötürü, açken ve tokken ölçülen kan şekerlerinin miktarları aynı olmayacaktır. Hekimler tarafından daha geçerli olan açlık sonrası ölçülen kan şekeri değeridir.

Bunun için hasta kişinin en az 8 ile 12 saat arasında aç kalması gereklidir. Kişi kan şekeri ölçümünden önceki süreçte, alkol tüketmemeli, sigara kullanmamalı ve stres yapmamalıdır. Açlık kan şekerinin normal olarak kabul edilen değerleri ortalama, 70 ile 99 mg/dL arasında değişir. Tokluk kan şekerinin ortalama değeri ise 80-140 mg/dL arasında değişiklik gösterir. Kan şekerinin yüksek veya düşük olmasının birbirinden farklı birçok nedeni olabilir.

Kan şekeri düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kan şekerinin belirli bir seviyenin altında olması düşük, seviyenin üstünde olması yüksek kan şekeri miktarı manasına gelir.

Düşüklük nedenleri



Kan şekeri 70 mg/dL altındaysa, kan şekeri miktarı düşük olarak nitelendirilir. Kan şekerinin düşük olmasına pek çok ciddi sayılabilecek faktör neden olabilir.

- Uzun süreli yaşanan açlık kan şekeri düşüklüğünün nedeni olabilir.

- Çeşitli ilaçların kullanımı kan şekeri düşüklüğü anlamına gelebilir.

- Çeşitli fiziksel hareketlerin aşırı biçimde yapılması.

- Kalp yetmezliği ve aşırı yorgunluk.

- Böbrek yetmezliği sorunu.

Yükseklik nedenleri

Açlık kan şekeri olarak bilinen oranın 100 mg/dL üzerinde olması, kan şekerinin yüksek olması anlamına gelir. Açlık veya tokluk kan şekerinin belli seviyelerin üzerinde olması halinde şeker hastalığının meydana gelmesi olasıdır. Kan şekerinin yüksek olmasının birçok nedeni olabilir.

- Yüksek kan şekerinin en büyük nedeni, stres sorunudur.

- Uzun süreli ilaç kullanımı yüksek kan şekerinin nedenleri arasında sayılabilir.

- Yine hormonsal bozukluklar kan şekeri yüksekliğinin nedenleri içerisinde bulunur.

- Böbrek rahatsızlıkları, kan şekerinin yüksek çıkmasının bir başka nedeni sayılabilir.

Kan şekerinin yüksek veya düşük olması belirli rahatsızlıklara neden olabilir. Bunlar mutlaka dikkate alınması gereken ciddi temel sağlık sorunları olabilirler. Kan şekerinin, düşük ya da yüksek olmasının birçok farklı belirtisi olabilir.

- Bulanık görme,

- Kusma isteği ve yorgunluk hissi,

- Ayak bölgesinde uyuşma veya karıncalanma,

- Ciltte kuruluklar ve kaşıntı,

- Ağızda asetona benzeyen bir kokunun oluşumu,

Bu belirtilerin tamamı bir hastada görülmeyebilir. Sadece bir belirti hastada görülebilir. Belirtilerin neye işaret ettiğini anlayabilmek için uzmanlara danışılması, hasta sağlığı için çok önemlidir.