Kalp dostu diyetler sperm sağlığı açısından da önemli

Kalp dostu diyetler son zamanlarda hem bilim hem de medya dünyasında popüler hale geldi. Her gün televizyonlarda ve gazetelerde Akdeniz tipi diyetin genel sağlık açısından önemli olduğuna ilişkin çok sayıda yayına rastlıyoruz. Peki, bu diyetlerin aynı zamanda sperm dostu olduklarını da biliyor muydunuz?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında “Human Reproduction” adlı saygın bir dergide yayımlanan makalenin sonuçlarına göre sağlıklı diyetle beslenen erkeklerin sperm kaliteleri, abur cubur yiyen erkeklerin sperm kalitelerine oranla çok daha iyi. Yaşları 18 ile 23 arasında değişen 209 erkek üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bu çalışmada, Akdeniz tipi diyet ile beslenenler ve sağlıksız gıdalar ile beslenenlerin sperm sayıları karşılaştırıldı. Akdeniz tipi diyet ile beslenen erkeklerin sperm sayı ve kalitesinin diğer grupta yer alan erkeklerden çok daha iyi olduğunu ortaya koyan araştırmacılar, bu sağlıklı diyetlerin sadece kalp rahatsızlıkları için değil üreme sistemi için de faydalı olduğunu söyledi.



Akdeniz tipi diyetle beslenen öğrencilerin sperm sayılarının, sağlıksız beslenenlere oranla %65 daha fazla olduğu saptanmıştır. Ek olarak sperm hareketliliğinde %74 ve normal şekilli sperm sayısında da %31’lik bir fark olduğu da görülmüştür. Bu bulgular “kalp dostu” olarak nitelenen Akdeniz tipi diyetin aynı zamanda “sperm dostu” olduğunu da göstermiştir.

Her ne kadar bu alanda kesin kanıya varmak için daha fazla sayıda çalışmalara ihtiyaç olsa da, sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin sperm kalitesi üzerindeki olumlu etkisi artık herkesçe kabul ediliyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin beslenmelerine de dikkat etmeleri, sigara gibi zararlı alışkanlıkları terk etmeleri ve daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri öneriliyor. Bununla birlikte bazı sperm bozukluklarının sadece sağlıklı beslenme ile düzeltilemeyeceğinin altını çizen uzmanlar, bir yıldır herhangi bir korunma yöntemi uygulamamalarına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin zaman kaybetmeden bir üroloji veya kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyor.