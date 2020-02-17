Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin, hastalık habercisi olabilir

Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, kalp çarpıntısının, yapısal hastalığı olanlarda daha ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, “Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun muhakkak araştırılması gerekmektedir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda ciddi sorunlara ve hatta kalp yetersizliğine dahi neden olabilmektedir. Bununla birlikte kalbin kulakçık kısımlarından kaynaklanan, atrial fibrilasyon denilen ritm problemi; şeker hastalığı, hipertansiyon gibi başka risk faktörlerinin de etkisiyle kalp içinde pıhtı oluşturarak, felç geçirme gibi birçok soruna yol açabiliyor” açıklamasında bulundu.

Tedavisi nasıl yapılır?



Sık sık kalp çarpıntısı yaşayan, ilaç kullanmak istemeyen veya ilaçtan dolayı yan etki meydana gelen hastalarda ablasyon yönteminin, en etkili tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, şunları kaydetti:



“Kalp çarpıntısının tedavisinde, eğer hastanın altta yatan başka bir rahatsızlığı varsa bazen bu rahatsızlığı tedavi etmek, çarpıntı sorununu da ortan kaldırır. Ancak bazı hastalarda ilaçla veya elektrofizyolojik tedavi gibi daha ileri işlemler gerekmektedir. Özellikle son yıllarda büyük gelişmeler gösteren ve çarpıntının türüne göre sorunu yüzde 70’den yüzde 95’e yakın bir başarıyla tedavi eden ablasyon yöntemiyle çarpıntı problemi sonlandırılmaktadır. Kalp çarpıntısı tedavisinde kullanılan yöntem olan ablasyon, temel olarak kalbin içerisinde ritm probleminin kaynaklandığı bölgenin ucu ısınan kateterler aracılığıyla uygulanır. Tedavi için öncelikle kasıktan toplardamarlar veya çarpıntıya neden olan sorun eğer kalbin solundaysa, o zaman atardamar yoluyla kalbe çeşitli kateterler yardımıyla girilip, çarpıntının tetiklenmesi sağlanır. Bu esnada alınan ölçümler ve manevralarla çarpıntının çıktığı bölgenin tespiti yapılır. Daha sonra bu bölge ısıtılarak çarpıntının oluşma mekanizması ortadan kaldırılmaya çalışılır.”