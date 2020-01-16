Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen aldatmaca olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Öz’ün “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemleri gündemdeki yerini aldı. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Indrani Kalkan ise “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zira, gece boyunca 8-10 saatlik bir açlık süresi sonrasında, bireylerde kan şeker seviyesi genelde düşüktür. Kan şekerinin düşmesi dikkat dağınıklığı, sinirlilik, güçsüz hissetme gibi durumlara yol açabilir. Özellikle güne erken başlayan okul öğrencilerine, işe giden bireylere, sanayide çalışan işçilere sabah kahvaltısı önemle önerilmektedir. Ancak evde geç saatte kalkan, güne biraz geç başlayan veya enerjisi yoğun işlerde çalışmayan kişiler, kahvaltı saatini biraz geciktirebilirler. Açlık duygusu bireylerin metabolizmasına da bağlı. Bu konuda kendi vücudumuzu dinlememiz de önemli” diye konuştu.



Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında neler olmalı



Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında neler olması gerektiğine değinen Dr. Kalkan “Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında en azından peynir, zeytin, yumurta, bol yeşillik içeren salata ve tam tahıllı ekmek olmalı. Çorbalar da tercih edilebilir. Ancak bisküvi, çikolata, kek, poğaça, börek gibi karbonhidrat ve şeker bakımından zengin besinler kahvaltıda tercih edilmemeli. Bunlar ilk anda açlığı bastırabilir fakat kan şekerini hızlı yükseltmeleri dolayısıyla insülinin fazla salgılanmasına ve sonrasında kan şekerinin aniden düşmesine ve tekrar acıkmaya neden olabilir” şeklinde konuştu.