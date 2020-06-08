Homosistein nedir? Homosistein değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Metiyolin ismi verilen bir aminoasit ile yapılan maddeye Homosistein adı verilir. Vücut içerisinde doğal olarak sentez olmadığından, yetersiz tüketim olması halinde bazı rahatsızlıklara neden olabilir.

Homosistein nedir?

Homosistein maddesi, metiyonin ismi verilen aminoasit türünün, glutatyon ismi verilen antioksidana dönüşmesini sağlıyor. Vücuttaki metilasyon döngüsünü sağlayan Homosistein, ara bir dönüştürücüdür.

Metilasyon döngüsünün en üst seviyede çalışmasına katkı sağlar. Bu döngünün hızlanması sayesinde, kalp ve damar bölgesinde bulunan endotel tabakasında baskı azalıyor. Bunun sayesinde kalıtsal değişimler minimum seviyeye düşürülüyor. Vücudun işlevinin iyi biçimde çalışabilmesi için Homosistein maddesi miktarı dengede olmalıdır.

Homosistein değeri kaç olmalıdır?

HPLC ismi verilen bir tahlil sayesinde, vücutta bulunan Homosistein miktarı kolaylıkla anlaşılabilir. Homosistein oranı, bireyden bireye değişir. Kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti ve yaşamı bu oranın değişimine neden olabiliyor.

Homosistein referans aralığı yetişkinler için 5 ile 15 Mmol/L arasındadır. Kadınlarda bu miktar daha azdır. Erkeklerde ortalama Homosistein oranı, kadınlarınkinden daha fazla olur. Çocuklarda bu miktar yapılan çalışmalar sonucunda belirlenebilir.

Homosistein düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri nelerdir?

Homosistein yüksekliği veya düşüklüğü çeşitli faktörlere bağlı değişim gösterir.

Homosistein yüksekliği nedenleri;

- Özellikle gün içerisinde bir paketten daha fazla sigara içen kişilerde Homosistein miktarında artışlar görülebilir.

- Günlük olarak tüketilen kafein içerikli kahveler, Homosistein miktarının yükselmesine neden olur.

- Yaşın ilerlemesi de Homosistein yüksekliği nedeni sayılabilir.

- Kişinin aşırı kilolu olması, Homosistein yüksekliği olarak belirlenebilir.

- B6, B12, folat ve magnezyum bakımından beslenme eksikliği Homosistein eksikliği nedeni olarak görülebilir.

- Sürekli kullanılan ilaçlarda bulunan etken maddeler (metformin, metotreksat, fenofibrat, levodopa) yükselmenin önemli nedenleri arasında bulunur.

Homosistein düşüklüğü nedenleri;

- Homosisteinin düşük olmasının önemli nedenlerinden birisi zayıflık olarak gösteriliyor. Bulunulan yaşa göre vücuttaki yağ oranının az olması, Homosistein düşüklüğüne neden sayılabilir.

- Homosistein beslenme düzeyi yetersiz olan kişilerde düşük olabilir. Özellikle sürekli aç kalan kişilerde bu miktar oldukça düşük olur. Sağlık beslenme alışkanlığı da nedenler arasında sayılabilir.

- Sürekli spor yapma durumu. Kişi, sürekli olarak spor yapıyorsa ve gerekli beslenme düzeni bulunmuyorsa, Homosistein düşüklüğü nedeni sayılır.

- Bilinmeyen gıdalar tüketmek. Homosistein maddesinin nedenlerinden birisi de vucuda bilinmeyen maddelerin girmesi denilebilir.

- Homosistein maddesinin yüksek ya da düşük olması, ciddi sorunlara yol açabilecek bir durumdur. Kişinin Homosistein miktarını dengelemesi için beslenme düzenine dikkat etmesi, sağlıklı gıdalardan uzak durması gerekiyor.

Homosistein düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri



Homosistein yüksekliği belirtileri;

- Yüksek Homosistein migren görülebilir.

- Görme sorunları sıklıkla rastlanan rahatsızlıktır.

- Yüksek tansiyonla kendisini gösterir. Özellikle henüz genç yaşlarda tansiyon yüksekliği meydana gelerek, ilerleyen dönemlerde kalıcı hasarlar ortaya çıkar.

- Duyma kaybı başta olmak üzere, damar içi pıhtılanma durumunu meydana getirir.

- Kemiklerin gücünü düşürür. Yaşlı kişilerde kemiklerin daha kolay bir şekilde zarar görmesine neden olabilir.

- Gebe kişilerde erken doğumdan düşük yapmaya kadar sorunlara sebep olabilir.

- Parkinson, erken bunama belirtiler arasında yer alır.

Tüm bunlar yüksek Homosistein nedenleri arasında yer alır. Bu anlamda uzman doktorlara başvurulmalı ve tavsiyeleri dinlenmelidir.

Homosistein düşüklüğü belirtileri;

- Beslenme alışkanlıklarının değişimi ve iştahsızlık belirtiler arasında bulunur.

- Sürekli olarak yorgunluklar yaşanması belirtiler arasında olabilir.

Homosistein düşük olduğunda bir beslenme programı hazırlanıp, yükseltilmesi mümkün olabilir.