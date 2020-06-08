Hidroksi vitamin nedir? Hidroksi vitamin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Hidroksi vitamin, sağlıklı bireylerde kalsiyumun doğrudan emilmesi için çok önemli bir bileşen olarak bilinmektedir. İnsanın hayatı boyunca daha güçlü bir kemik yapısına sahip olması için bu vitamine ihtiyaç vardır. Bu önem neticesinde Hidroksi vitamininin düşük ve yüksek çıkması da farklı rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Hidroksi vitamin nedir?

Hidroksi vitamini doğrudan D vitamini ile ilgili olan bir bileşen şeklinde vücudumuzda yer alır. Çünkü vücutta Hidroksi eksikliğinin bulunması D vitaminin doğru seviyelerde alınmadığını göstermektedir. İnsan vücudunda kemik ve kas yapısının temel yapı taşları bulunur. Bu yapı taşlarından birisi de kalsiyumun emilerek doğru şekilde ve oranda D vitamini almayla ilgilidir. Hidroksi D vitamini hem kasların çalışması hem de sinir sisteminin doğru şekilde kontrol altında tutulması için bazı görevleri bulunur. Bu nedenle Hidroksi vitamini önemli bir D vitamini bileşenidir.

Hidroksi vitamin değeri kaç olmalıdır?

Hidroksi vitamininin sağlıklı bireylerde olması gereken değer aralığı;

- 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) şeklindedir.

Genellikle 30 nmol / L'den (12 ng / mL) az olan değerler Hidroksi vitamininin çok düşük olduğu bir değer aralığını ifade etmektedir.

30 nmol / L (12 ng / mL)- 50 nmol / L (20 ng / mL) aralığı yine Hidroksi vitamini için düşük sayılırken daha normale yakın bir değeri ifade eder.

- Hidroksi vitamininin yüksek olduğu değer aralığı ise;

125 nmol / L'den (50 ng / mL) şeklindedir.

Hidroksi vitamininin hem düşük olmasında hem de yüksek olmasında farklı faktörler etkili olabilmektedir.

Genellikle kişilerde Hidroksi vitamini daha çok düşük çıkmaktadır. Bunun nedenleri arasında yaş ve bazı hastalıklar söz konusudur. En fazla hidroksi vitaminin düşük çıktığı kişiler ise şu şekildedir;

- Yaşlı kişilerde,

- Obezite hastalığı olan kişilerde,

- Çok fazla güneşe çıkmayan kişilerde,

- Esmer tene sahip olan kişilerde ve hamilelerde bu değer düşük çıkmaktadır.

Hidroksi vitamin düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hidroksi vitamininin yüksek çıkmasındaki en önemli sebepleri arasında;

- Gereğinden daha çok vitamin takviyesi almak gelir. Bu durumda doğrudan Hidroksi vitamini artış gösterir ve hipervitaminozu denilen rahatsızlık ortaya çıkar. Hidroksi vitaminin ölçümler sonucunda yüksek çıkması bazı hastalıkların da ciddi anlamda kaynağı olabilir. Bu durumun belirtileri arasında ise şu faktörler yer alır;

- Kişinin ciddi anlamda karaciğer ve böbrek rahatsızlığı yaşaması,

- Eğer bireylerde herhangi bir karaciğer ve böbrek rahatsızlığı ortaya çıkarsa bu durum Hidroksi vitamininin bir belirtisi olabilir.

Hidroksi vitamininin düşük çıkmasındaki nedenler arasında ise;

- Güneşte çok fazla kalmak,

- Çocuklarda ciddi şekilde astım hastalığının yaşanması,

- Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar,

- Dengesiz beslenme alışkanlıkları,

- Bağırsaklarda düzensiz çalışma,

- Özellikle bağırsakların alınan vitaminleri doğru şekilde emmemesi halinde Hidroksi vitamininin düşük çıkma durumu vardır.

Hidroksi vitamininin düşük çıkmasında belirtiler ise;

- Kişinin yorgunluk hissetmesi,

- Bağışıklık sistemindeki bozulmalar,

- Böbrek hastalıkları,

- Sindirim sistemindeki sorunlar ve iştah bozukluğu yer almaktadır. Bu durumların her biri Hidroksi vitamininin bireylerde düşük olduğunun bir göstergesi şeklinde değerlerde görülmektedir.