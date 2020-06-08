HGB nedir? HGB değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

HGB, vücudun sağlıklı olarak işleyebilmesi için gerekli bir protein türüdür. Kan testleri yapılarak ölçülebilen HGB, eksik veya yüksek olduğunda bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiir. Özellikle oksijen taşıyıcı görevi nedeniyle, hayati öneme sahip denilebilir.

HGB nedir?

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, kompleks protein yapısıdır. Kırımızı kan hücrelerine yapışan HGB, toplam 4 tane oksijen molekülü taşıyabilir. Aynı zamanda, kırmızı kan hücrelerinin disk biçimine gelmesini sağlar ve dış etkenlerden korunmalarına yardımcı olur.

HGB'nin diğer önemli özelliği, kırmızı kan hücrelerinin daha kolay biçimde damarlardan geçmesini sağlamaktır. Vücudun işleyişi için gerekli ve hayati öneme sahiptir.

HGB değeri kaç olmalıdır?

HGB miktarının düşük ya da yüksek olması bazı sorunlara neden olabilir. Sorunların artması, vücudun işleyişini doğrudan etkiler, oksijen sorunlarına neden olur. İşleyişin seyrinde ilerlemesi için HGB değeri, normal seviyelerde olmalıdır.

Kadınlarda HGB değeri, 1 desilitrede 12 ile 15.5 gram değerlerinde olmalıdır.

Erkeklerde HGB değeri, 1 desilitrede 13.5 ile 17.5 gram aralığında olmalıdır.

Çocuklarda bu değerler, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla çocuklarda sağlıklı değerler uzmanların değerlendirmelerine göre belirlenebilir.

Düşük veya yüksek HGB miktarı, vücudun oksijen ihtiyacını zedeleyebilir. Organların yeterli şekilde çalışmalarına engel olabilir. Bu sorunların yaşanmaması düzenli olarak kan testleri yapılmalı ve HGB değerleri tespit edilmelidir.

HGB düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri?

HGB yüksekliği

Kanda bulunan Hemoglobin miktarının yüksekliği olarak tanımlanan bu durum, nadir görülen bir olaydır. Yapılan çeşitli araştırmalarda HGB yüksekliği, bir kan hastalığı olan Polisitemi belirtisidir. HGB yüksekliği, vücutta alyuvar fazlalığına, kanın normalden kalın olmasına neden olabilir.

Kanın kalın olması, kalp krizi ve felç sorunlarına neden olabilir. HGB yüksekliği tedavi edilmediğinde, ölümcül olabilir ve ömür boyu bu risk yaşanır. HGB bazı nedenlere bağlı yüksek olabilir.

- Aşırı kusma ve sürekli olan ateş,

- Yüksek rakımlı yerlerde yaşamak,

- Akciğer organındaki bazı hastalıklar,

- Düzenli olarak sigara içmek,

- Dehidrasyon,

- Aşırıya kaçılarak yapılan fiziksel egzersizler,

- Bunların tümü yüksek HGB nedenleri arasındadır. Ancak her kişide HGB yüksekliği bunlara bağlı olmayabilir,

HGB düşüklüğü

Ölçümden sonra kanda yetersiz HGB miktarının olması, Hemoglobin düşüklüğü olarak ifade edilir. Vücut içerisinde HGB düşüklüğü, genellikle anemi rahatsızlığıyla bağlantılıdır. Yani anemi sorunu olan kişilerde, HGB düşüklüğü sıklıkla yaşanabilir. Tüm anemi türleri aynı olmadığından, hepsine aynı tedavi yöntemi uygulanmaz. Bazı anemi türleri HGB düşüklüğü nedenleri arasında yer alabilir.

- Gebelikten kaynaklanan anemi,

- Demir eksikliği olması nedeniyle ortaya çıkan anemi,

- Vitamin eksikliği olduğundan dolayı ortaya çıkmış anemi,

- Hemolitik anemi,

- Aplastik anemi,

- Orak hücreli anemi,

Bu anemiler, HGB düşüklüğünün nedenleri arasında sayılabilir. Tedavisi için uzmanların yapacakları teşhis çalışması önemlidir.

HGB düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri

HGB yüksekliği belirtileri;

HGB yüksek olduğunda bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Baş dönmesi ve ağrıları, kaşıntılar, normali üzerinde terleme, kolay şekilde morluk oluşumu ve kanama meydana gelmesi, normal olmayan kilo kayıpları, gözlerde sararmalar ve dökülmeler yüksek HGB belirtileri arasındadır.

HGB düşüklüğü belirtileri;

Göğüs ağrısı, cilt hastalıkları, sıklıkla yaşanan nefes darlığı, normalden hızlı kalp atışı, şişmiş eller ve ayaklar ve baş ağrıları düşük HGB nedenleri arasında yer alır.

İki durumda da erken teşhis önemlidir. HGB testleri periyodik olarak her üç ayda bir kez yapılmalıdır.