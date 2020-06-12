Hba1c Glikolize Hemoglobin nedir? Hba1c değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hba1c testi sayesinde hekimler kan şeker seviyesi belirler ve bu seviyelere göre gerekli tedaviye başlarlar. Aslında Hba1c testi Hemoglobin a1c testi ismiyle de bilinmektedir. Hemoglobin kırmızı kan hücreleri içerisinde bulunan bir proteindir. Bu protein kan şekerini dengeler ve seviyesini belirler.

Hba1c Glikolize Hemoglobin nedir?

Hba1c Glikolize Hemoglobin, bireylerde ortalama kan şekeri seviyesini belirlemek ve ölçmek için kullanılan bir test türüdür. Bu test hastalarda şeker hastalığını belirlemek ve kontrol altında tutmak için yapılır. Bir tür kan testi olarak yapılan Hba1c Glikolize Hemoglobin testi, Tip 1 ile Tip 2 şeker hastaları için çok önemlidir. Çünkü bu şeker hastaları düzenli olarak Hba1c Glikolize Hemoglobin testini yaptırmalıdır. Bu test sayesinde şeker hastalığını belirli bir dengede tutarak kişinin daha sağlıklı bir yaşama devam etmesi sağlanır. Tip 1 ve Tip 2 şeker hastalarının bu testi düzenli olarak yaptırmasındaki neden ise kullanılan ilaçların devam ettirilmesi ya da değiştirilmesi durumudur.

Hba1c değeri kaç olmalıdır?

Şeker hastası olmayan kişilerde hba1c testinin normal aralığı %3,5 ve %5,7 değerleri arasında olmalıdır. Eğer yapılan hba1c testi sonrasında çıkan değer aralığı %5,7 ve %6,4 arasında ise bu kişilerde gizli kan şekeri olduğunu göstermektedir. Hba1c Glikolize Hemoglobin testi damarlardan alınan kan testi sayesinde sonuçlanır. Yapılan test sonrasında değer aralığı %6,5 üzeri çıkarsa bu durum kişilerde Tip 2 şeker hastalığının olduğunu göstermektedir.

Hba1c Glikolize Hemoglobin testi şeker hastaları tarafından her 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Bu testin yapılmasındaki temel amaç şeker hastası olan kişilerde kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmaktır. Yapılan sonuca göre şeker hastalarına uygulanan tedavi yöntemleri de değişebilir.

Hba1c değerinin düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hba1c değerinin hem yüksek hem de düşük seviyelerde olmasının pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Genellikle yapılan test sonrasında uygun tedavi yöntemlerine başlamak için hastalara nedenlere bağlı olarak bir test uygulanır. Genellikle Hba1c testinin kişilerde yüksek ve düşük çıkmasının nedenleri arasında şu durumlar yer alır;

- Kişinin kortizon tedavisi görmesi,

- Şeker hastalığının yaşanması,

- Demir eksikliği durumu,

- Sürekli kullanılan bazı ilaçların yan etkisinin neden olması,

- Hormonal ve genetik faktörler,

- Sürekli kan şekeri düşüklüğü durumu,

- Akdeniz anemisi hastalığı,

- Uzun süre sürekli alkol tüketimi,

- Böbrek ve karaciğer yetmezliği,

- B12 eksikliği,

- Böbrek üstü bezlerinde yaşanan rahatsızlıklar.

Bu durumların her biri kişilerde Hba1c Glikolize Hemoglobin testinin düşük ya da yüksek çıkmasına neden olabilir.

Hba1c Glikolize Hemoglobin testinin düşük ya da yüksek çıkmasının pek çok farklı belirtisi olabilir. Bu belirtilerden birisi de kişinin aşırı derecede stres yaşaması ve sinirli olmasıdır. Ayrıca Hba1c Glikolize Hemoglobin testi çok yüksek olan kişilerde böbrek ile karaciğer rahatsızlıkları başlar. Ayrıca bazı kişilerde sürekli uyku, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkar. Tüm bu durumlara ek olarak ellerde titreme, bayılma ve bilinç kaybı gibi durumlar da hastalığın ilerleye safhalarında görülen belirtiler arasındadır.