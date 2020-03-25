Göz batmasına ne iyi gelir? Göz batması neden ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Göz batması sorununda uygulanacak bazı doğal tedavi yöntemleri, rahatsızlığı önleyebilir. Bunun yanında göz batmasına yapılması gerekenler uygulandığında, sorun çözülebilir.

Göz Batmasın Ne İyi Gelir?

Göz batması sorununa aşağıda yer alan uygulamaları denediğiniz halde geçmiyorsa, cerrahi müdahale düşünülebilir.

Salatalık: Yatıştırıcı etkisi olan salatalık, göz kaslarındaki akışın daha hızlı yaşanmasını sağlayabilir. Tazeleyici etkisi olan salatalıkları, gözlerinizi kapatıp koyabilirsiniz.

Papatya Çayı: Papatya çayı da tıpkı salatalık gibi yatıştırıcı etkilere sahiptir. Ağrı dindirme özelliğinin yanı sıra, gözlerdeki nem kaybını gideren papatya çayı, kullanımında fayda sağlayabilir. Pamuk toplarını soğumuş papatya çayına yerleştirip, ardından gözlerinize yerleştirebilirsiniz. 15 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.

Süt: Göz kaslarının dinlenmesine olanak sağlayan süt, yatıştırıcı içeriğe sahiptir. Pamuk yardımıyla sütü gözlerinizi kapatıp, yerleştirebilirsiniz. 10 dakikalık beklemeden sonra, gözlerinizin rahatladığını hissedebilirsiniz.

Bal: Enfeksiyon karşıtı olan balı, gözlerinize parmaklarınızın yardımıyla sürebilirsiniz. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra bunu yapmayı ihmal etmeyin.

Bunların yanı sıra ayrıca şunları yaparak, göz batmasından dolayı yaşadığınız ağrı gibi durumları ortadan kaldırabilirsiniz.

- Gözlerinizi daha sıkı açıp kapatmaya çalışın. Gözlerin sürekli açık kalması göz batmasına neden olabilir.

- Evin içerisinde su koyarak, nemin artmasını sağlayabilirsiniz. Nem ne kadar artarsa, gözleriniz o kadar rahatlayabilir.

- Kullandığınız ilaçların göz kuruluğuna neden olmadığına dikkat etmelisiniz. Böyle bir durumda, uzmanlara başvurmanın doğru olacaktır.

Göz Batması Neden Olur?

Göz batmasının en önemli nedeni çevresel faktörlerdir. Bu faktörler arasında göze yabancı bir cismin girmesi ve tahriş olması ek olarak sayılabilir. Evde bulunan kimyasal maddeler, toz, nemsiz ortam ve rüzgarın savurduğu farklı yabancı maddeler önemli diğer nedenlerdendir.

- Gözün uzun süre kuru kalması ve göz kırpması denilen işlemin yapılmasında yaşanan sorunlar, göz batmasına neden olabilir.

- Göz nezlesi denilen durumun ortaya çıkması bir nedendir. Göz nezlesiyle birlikte gözlerden sürekli yaş akar. Bundan dolayı gözler bir süre sonra kurur ve rahatsızlık yaşama başlar.

Göz Batması Nasıl Geçer?

Göz batması sorununda, yapılması gereken en önemli şey uzman doktora başvurmaktır. Ev ortamında uygulanabilecek tedavi yöntemleri olsa bile, ilk tercih her zaman doktora başvurmak olacaktır. Doktora başvurulmadan herhangi bir tedavi yöntemi uygulamaya çalışmak, göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

- Göz batmasında öncelik uzman doktora başvurmak olacaktır. Uzman doktorlar, göz batmasına neden olan faktörü net olarak belirledikten sonra, ilaç tedavisi uygulayabilirler.

- Sizde evde, Hint yağı, çay, bal, süt, papatya çayı ve salatalık yöntemlerini uygulayarak, sorunun hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

Göz Batmasının Tedavisi

Göz batması sorunu yaşayan kişiler, kaşıntı ve akıntıdan dolayı oluşan kuruluk hissini sürekli yaşarlar. Göz batmasında oluşan bu durumların giderilmesi, kişinin sosyal yaşamında tekrar rol alması için gereklidir. Çünkü bu rahatsızlık, sosyal yaşamdan geri kalma problemlerine yol açabilir. Bu nedenle göz batması tedavisi için zaman kaybetmeden uzmanlara başvurulmalıdır.

- Uzman doktorlar ilk olarak, göz batmasına neden olan faktörü belirlerler.

- Yapay göz damlası veya antibiyotik özellikleri olan göz damlalarını reçete edebilirler.

- Uzman doktorlar, ilaç tedavisiyle birlikte doğal tedavi yöntemlerini sizlere önerebilirler.

Sonuç olarak tedavi sonucunda, göz batması sorunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Kişinin tedaviye geç kalmaması önemlidir.