Glüten hassasiyeti olanlar için 3 tarif

Glütensiz yaban mersinli kurabiye

Malzemeler

2 su bardağı glütensiz un / nohut unu / karabuğday unu

3 yumurta

1 su bardağı süt

3 orta boy muz

4 yemek kaşığı kurutulmuş yaban mersini

1 çay bardağı ceviz ya da fındık

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Derin bir kapta yumurtaları çırpıp içerisine süt ve zeytinyağını ekliyoruz. Bu sırada muzları içerisine ilave edip çatal yardımı ile eziyoruz. Üzerine glütensiz unu ekleyip karıştırdıktan sonra kurutulmuş yaban mersinini ve cevizi ekleyebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişiriyoruz.

Badem unlu puding

Malzemeler

4 yemek kaşığı badem unu

2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

2 adet muz

2 tatlı kaşığı saf kakao

Yapılışı

Bademleri rondodan geçirip badem unu elde edebilirsiniz ya da tarifinizde direkt olarak badem unu kullanabilirsiniz. Muzları çatal yardımı ile ezip üzerine rondodan geçirdiğiniz badem ununu ekleyip karıştırın. Bu sırada küçük bir cezve içerisinde Hindistan cevizi yağını eritin ve üzerine kakaoyu ekleyin. 2 adet puding kabına önce muzlu karışımı sonrasında da Hindistan cevizi ile birleştirdiğiniz çikolata sosunu döküp buzdolabında 2 saat bekletin.

Unsuz brownie

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı keçiboynuzu unu

1 çay bardağı glütensiz kakao

1 çay bardağı pişebilir tatlandırıcı

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

Yapılışı

2 adet yumurtayı derin bir kasede çırpmaya başlayın. Üzerine sırası ile tahin ve keçiboynuzu ununu ekleyin. Bu sırada kuru fasulyeyi rondoda püre haline getirene kadar çekin. Glutensiz kakao ve kurufasulyeyi de ekledikten sonra elinizde ufak parçalara ayırdığınız cevizi de ekleyip fırın kabına alın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

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