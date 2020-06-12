GGT nedir? GGT değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücut içerisinde taşıyıcı molekül olarak GGT görev alır. Diğer vücut moleküllerinin hareket ettirilmesine yardımcı olan GGT molekülleri, özellikle karaciğer, dalak, safra kesesi ve pankreas bölgelerinde bulunur. Karaciğer organında hasar olması durumunda genellikle yapılan GGT testi oldukça yüksek çıkacaktır.

GGT nedir?

GGT testi, karaciğer bölgesinde herhangi bir hasarın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir test türüdür. Karaciğer, özellikle vücuttaki zehirleri filtreleme ve protein üretme kabiliyetleriyle bilinir. Bunun yanında, vücudun yağlanma ihtiyacını karşılayan safrayı da üretme görevini görür.

Ancak karaciğerin bu işlevlerini yerine getirmemesi çeşitli sistemsel sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Kısacası, karaciğer organının fonksiyonel olarak sorunlar yaşaması anlamı demektir. GGT testi yapılmadan önce, en az 8 saat hiçbir şey yenilmemelidir.

GGT değeri kaç olmalıdır?

GGT değerleri, cinsiyet farkı ve yaş bakımından farklı olabilir. Değerler sabit olmakla birlikte, kişinin tüm sorunları göz önüne alınarak uzman tarafından sonuç konusunda değerlendirmeler yapılır. Yaş ne kadar genç olursa, GGT değerleri daha yüksek olabilir.

45 yaş altındaki kadınlarda GGT normal değerleri, GGT> 27 U / L şeklindeyken, 45 yaşın üzerindeki kadınlarda bu değerler, 0 – 45 UL aralığında olmalıdır. 45 yaş üzerindeki erkeklerde GGT değerleri 0 – 65 U / L iken, 45 yaş altında bulunan erkeklerde GGT> 38 U / L değerlere sahip olunur. Tüm bu GGT değerleri sabit olmayıp, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kişinin yaşı, cinsiyeti gibi faktörler göz önüne alındığında sağlıklı bir araştırma yapılabilir.

GGT düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

GGT değerleri ölçülmeden 1 gün öncesinde alınabilecek bir yudum alkol, değerlerin yüksek çıkmasına neden olacaktır. GGT değerlerinin yüksek olması çok ciddi tehlikelere yol açmaz. GGT düşüklüğü de normal dışı problem manasına gelmez. Ancak hem aşırı yükseliş hem aşırı düşüş hayati tehlike anlamına gelebilir.

GGT düşüklüğü nedenleri

- Çok fazla alkol tüketilmesi, GGT düşüklüğü nedenleri arasında bulunur.

- Karaciğere kan akışı varsa, GGT düşüklüğü nedeni sayılabilir.

- Diyabet hastalığı bu düşüklüğe neden olabilir.

- Karaciğer yetmezliği, yağlanması ve kalp sorunları GGT düşüklüğü nedenleri arasında yer alabilir.

- Karaciğer organında tümör oluşmuşsa GGT düşüklüğüne neden olmuş olabilir.

- Çeşitli ilaçların sıklıkla ve uzun yıllar kullanılması.

GGT yüksekliği nedenleri

- Enerji eksilmesi,

- Mide bulantısı durumu,

- Açık renkli dışkı oluşumu,

- Ciltte ortaya çıkmış yaralar,

- Tende sararma meydana gelmesi,

- Normalden daha fazla idrardan kan gelmesi,

- Karın ağrısı,

- Karında şişlik ve iştahta azalma meydana gelmesi,

- Tende sürekli olarak devam eden uyuz benzeri kaşıntılar.

GGT yüksekliği veya düşüklüğü sorunları, kişisel sorun olabilir. Ancak bu sorunların tamamı tedavi altına alınarak giderilebilir. GGT düşüklüğü ve yüksekliği durumları, hayati tehlike anlamına gelmez.

Ancak bazı kişilerde bu değerlerin çok düşük veya çok yüksek olması, hayati tehlikeye işaret eder. Hayati tehlike oluşmaması adına, GGT testinin doktor tavsiyesi doğrultusunda periyodik olarak yapılmalıdır. Çeşitli uygulamalar ve tedaviler, GGT sorununa karşı destek almak anlamına gelebilir.

GGT testi yaptırmadan önce en az 8 saat, tavsiye olarak 12 saat hiçbir şey yememeniz gerekiyor. Herhangi bir yemek yeme durumunda, GGT değerlerinin çok yüksek görünmesine neden olabilir ve var olan rahatsızlıkların üzerini örterek sağlık sorunlarına neden olabilir.