Fundus nedir? Fundus değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Gebelik döneminde hamileliğin hangi dönemde olduğuna dair ölçüm yapılma imkanı tanıyan fundus bölgesi, rahmin üst kısmında yer alır. Gebelik döneminde önem ifade eden fundus değeri, uzmanlara danışılarak ve bilgiler alınarak rahatlıkla ölçülebilir. Gebeliğe ilişkin bilgiler ölçüm sonrasında daha kolay şekilde alınabilir.

Fundus nedir?

Rahmin tepe kısmı olan fundus, hamilelik dönemindeyken ölçülebilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan kontroller, değerler anlaşıldıktan sonra değerlendirmeye alınır. Parmak ucuyla tespit edilmesi sayesinde, gebelik ayı rahatlıkla tespit edilebilir. Hamileliğin kaçıncı ayda olduğunun anlaşılmasının yanında, buna ilişkin alınabilecek önlemler de fundus ölçümü sonrasında belirlenebilir.

Rahim bölgesinin tam üstünde bulunan fundus, gebeliğin kaçıncı ayda olduğuna ilişkin net olarak bilgi olanağı tanır. Belirtildiği gibi işinin uzmanları olan hekimler tarafından ölçülmelidir.

Fundus değeri kaç olmalıdır?

Fundus değeri ölçümüyle, bebeğin kilosunun ne kadar olduğu ve kaç aylık olduğu anlaşılabilir. Yapılan ölçüm, kişiden kişiye her anlamda değişiklik gösterebilir. Ölçüm değeri, pubis ile fundus bölgesinin arasındaki normal değeri gösterir.

Mezure yardımıyla yapılan ölçümle, çeşitli formülasyon çalışmaları da yapılabilir. Bu sayede, bebeğin aya göre tam olarak ne kadar ağırlıkta olduğu ölçülebilir. Doktor kontrolü ve ultrason olmadan yapılan bu değer belirleme çalışması, doğru yapılırsa net bilgi verebiliyor.

Daha çok ebeler tarafından gerçekleştirilen bu yöntem özellikle doktorların ve hemşirelerin azınlıkta olduğu köylerde yapılan bir çalışmadır. Günümüz şartlarında, halen çeşitli önemli yerlerde kullanılır. Tam olarak ölçüm için hekimlere danışılması oldukça önemlidir.

Fundus düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kadınların sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi için fundus değerinin normal olması çok önemlidir. Tahmini fetüs boyunu ortaya koyabilen yöntem, fundal yüksekliği ve düşüklüğü olarak iki ayrı durumda incelenebilir.

Fundus değerinin tam olarak hangi değerde olması gerektiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü bu aydan aya değişkenlik gösterir. Yani hamileliğin 3. ayı ile 5 ayı aynı değildir. Ölçüler bu yönden farklılık gösterir.

Hamileliğin 30. haftasında fundus yüksekliği 26-33 santimetre aralığında olmalıdır. Bu aralığın üzeri ve aşağısı durumlarda, düşük ve yüksek fundus değerler ortaya çıkar. Yüksek veya düşük olmasının onlarca nedeni olabilir. Bu nedenlerin belirlenmesi ise ancak doktor kontrolü sonrasında belirlenebilir. Önemli sayılan yükseklik ve düşüklük değerleri durumlarında, kontrolün uzmanlara bırakılması gerekecektir.

Yüksek ölçüleri

Fundus değerinin yüksek olarak kabul görmesi için belirttiğimiz 30. hafta 33 santimetre üzerinde olmalıdır. Her haftanın kendisine göre yüksek ve düşük oranları bulunur. Bu değer ortalaması, hekim kontrolü sağlanarak belirlenebilir.

Düşük ölçüleri

Fundus değerlerinin düşük olması da çeşitli sağlık sorunları anlamına gelebilir. Bunun üzerine çalışmaların hamile kalan kişi üzerinde detaylı olarak yapılması gerekir. Düşük fundus değeri 27 santimetre ve altıdır. Hafife alınmaması gerektiğinden, uzman doktor kontrolünde olmak ve denilenleri yapmak kişinin kendisi ve bebeği açısından oldukça önemlidir.

Fundus muayenesi

Fundus muayenesinin asıl amacı, gebeliğin içinde bulunduğu haftaya uygun olup olmadığı, bebeğin sağlık durumu gibi işlevsel durumlardır. Ultrason imkanlarının olmadığı yerlerde kullanılan yöntem, net olarak bilgi verir. Özellikle bazı durumlarda çağımızın da kullanım alanlarından birisidir. Fundus muayenesi ihtiyacı, uzman hekimin belirlediği periyotlar içerisinde hiç aksatılmadan mutlaka yapılmalıdır. Bu hem anne hem bebek sağlığı için çok önemlidir.