FSH hormonu nedir? FSH hormonu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

FSH hormonu; bir tür ergenlik hormonu olarak da bilinmekle beraber Folikül Stimüle Hormonun kısaltılmış halidir. FSH hormonu kadınlarda yumurtalıklarda yer alan foliküllerin doğru şekilde gelişmesini sağlar. FSH hormonu erkeklerde ise, sperm ile gonadların hem üretilmesine hem de gelişmesi yardımcı olur.

FSH nedir?

FSH hormonu doğrudan Foliküllerin uyarılmasını sağlayan bir hormondur. Ergenlik döneminde daha çok ortaya çıkan bu hormon beyinde yer alan hipotalamustan salgılanırken aynı zamanda da hipofiz bezinden de salgılanmaktadır. Erkek ve kadınlarda ayrı görevleri bulunan FSH hormonu hem testislerin çalışmasını sağlar hem de kadınlarda yumurtaların düzenlenmesine yardımcı olur. FSH hormonunun özellikle üreme konusunda en etkili hormonların başında gelir. Bu sebeple FSH hormonunda bir eksikliğin yaşanması halinde hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlık gibi sorunlar ortaya çıkar.

FSH hormonu değeri kaç olmalıdır?

FSH değerin kadın ve erkekler için farklı değerlere sahip olabilir. Özellikle FSH hormonu kadınların hayatında daha fazla değişim gösterir. Bunun sebebi kadınların adet döngüleri ile beraber yaşa bağlı olarak da FSH normal değerlerinin değişmesidir. Kadınlarda FSH hormonunun yaşa bağlı olarak normal değer aralıkları şu şekildedir;

- 0 ve 7 yaş arasında yer alan çocuklarda FSH hormunu normal değeri 6,7 mlU/ml’den daha az olmaktadır.

8 yaşından başlayarak ergenliğe ve daha sonra da adet döngüsüne bağlı olarak FSH hormonu normal değer aralıkları;

- Foliküler faz esnasında hormon değerleri 3,1 ila 7,9 mlU/ml aralığında yer alır.

- Ovulasyon fazı esnasında hormon değerleri 2,3 ila 18,5 mlU/ml aralığında yer alır.

- Luteal faz esnasında hormon değerleri 1,4 ila 5,5 mlU/ml aralığında yer alır.

- Menopoz dönemine giren kadınlarda ise FSH hormonu değer aralığı 30,6 ila 106,3 mlU/ml aralığında bulunur.

Erkeklerde FSH hormon değer aralığı yaşa bağlı olarak şu şekildedir;

- 0 ve 7 yaş aralığında olan erkek çocuklarında FSH hormon değer aralığı 6,7 mlU/ml’ den daha az olmaktadır.

- 8 yaş sonrasında ve ergenlik dönemlerinde ise bu hormon 1,3 ila 19,3 mlU/ml aralığında yer alır.

FSH hormonu düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kadınlarda ve erkeklerde FSH düşüklüğünün belirtileri ile nedenleri farklı olabilir. Özellikle kadınlarda FSH hormonunun düşük olmasının belirtileri;

- Ergenlik döneminde yumurtalıkların daha az çalışması,

- Yumurtalıkların fonksiyonunun zayıf olması,

- Yumurtalıklarda eksik gelişim gibidir.

Erkeklerde ise FSH hormonunun düşük olmasının en önemli belirtisi arasında sperm eksikliği vardır. Bu tür durumlarda erkekler sperm üretimi yapamaz ve ergenliğe daha geç girerler.

FSH hormonunun düşük olmasının nedenleri ise,

- Yeme alışkanlıkları ile ilgili bozukluklar,

- Böbrek üstü bezleri ile ilgili sorunlar,

- Tiroid bezlerinin yavaş çalışması ve menenjit rahatsızlığıdır.

FSH hormonunun kadın ve erkeklerde yüksek olmasının en önemli belirtileri arasında ise testis ile yumurtalıklarda yaşanan sorunlar vardır. FSH hormonunun yüksek çıkmasının nedenleri şu şekildedir;

- Testis ve yumurtalıklarda iltihaplanma,

- Böbrek yetmezliği,

- Zararlı alışkanlıklar,

- AIDS hastalığı,

- Kadınlarda menopoz ile polikistik over sendromunun yaşanmasıdır.