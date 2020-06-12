Fibrinojen nedir? Fibrinojen değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İnsan vücudunda bir doku zarar gördüğü zaman Fibrinojen pıhtı ile iskele oluşturur ve hareket eder. Özellikle yaralanma durumunda oluşan kanamanın durdurulması için çok önemli bir proteindir.

Fibrinojen nedir?

Fibrinojen vücutta pıhtıların öncüsüdür. Fibrinojen seviyesinin yükselmesi vücutta yüksek kanamalara ve inmelere yol açabilir. Ayrıca Fibrinojen kronik olarak da insanlarda yüksek olabilir. Bu durum arterlerde plak oluşumuna da neden olmaktadır. Bu durum kalp hastalıkları için çok önemlidir.

Fibrinojen vücutta kanı kalınlaştırabilir. Böylece kan üflemesini engelleyebilir. Ayrıca oksijen ve besin maddelerinin organlara zarar vermesini de önleyebilir. Zayıf kan akışı vücutta kanların akış yorgunluğuna, kas ağrısına ve hafıza kaybına sebep olabilmektedir.

Fibrinojen değeri kaç olmalıdır?

Fibrinojen değerinin yüksek veya düşük olduğunu yapılan kan testlerinde görülmektedir. Doktorların yaptıkları kan testlerinde Fibrinojen değeri 200 ile 300 miligram arasında kalması normal değerler olarak kabul edilmektedir. Ayrıca karaciğerde üretilen Fibrinojen değerinin dengeli olabilmesi için kan şekerleri de belirli zamanlarda kontrol edilmelidir. Özellikle diyabet hastaları bu durumda kalp krizi ve felç geçirme riski altındadır.

Kan şekerlerinin ölçümü Fibrinojen seviyesi için çok önemli bir ölçümdür. Hemosistein kalp hastalıklarına bağlı olan bir metabolizmadır. Fibrinojen ideal bir seviyede kalabilmesi için hemosistein normalleşmelidir. Bunun ölçümü de doktorlar tarafından yapılan kan testleriyle olur.

Fibrinojen düşüklüğü nedenleri

Fibrinojen eksikliği faktör 1 hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık kişilerde nadir bir kalıtsal hastalıktır. 3 tür Fibrinojen eksikliği görülür. Birincisi afibrinojenemi, ikincisi hipofibrinojenemi ve üçüncüsü ise disfibrinojenemidir. Fibrinojen düşüklüğüne neden olabilecek birçok sebep bulunur. Bu sebepler şunlardır:

- Karaciğer hastalıkları,

- DIC,

- Kanser hastalıkları,

- Kötü beslenme alışkanlığı,

- Kan pıhtısı bozuklukları,

- Çok sık kan vermek düşüklüğü sebeplerindendir.

Fibrinojen yüksekliği nedenleri

Fibrinojen kan pıhtılaşmasında önemli rol oynayan karaciğer tarafından üretilen proteindir. Fibrinojeni değerlendirmek için iki türlü test yapılır. Bunlardan birisi Fibrinojen antijen testidir. Bu test kandaki Fibrinojen miktarını ölçer. Diğer test ise Fibrinojen faaliyeti testidir. Bu test ise Fibrinojenin kan pıhtısı oluşturması için ne kadar işlev gördüğünü değerlendirir. Kandaki Fibrinojen değerlerinin yükselmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler ise şunlardır:

- Akut enfeksiyonlar,

- Kanser hastalıkları,

- Felç ve travma yaşanması,

- Eklem iltihabı,

- Sigara içmek,

- Hamilelik dönemi,

- Kalp krizi,

- Eklem iltihabı,

- Nefrotik sendromu Fibrinojen değerinin yükselmesinin nedenlerindendir.

Fibrinojen belirtileri

Hastaların bazı sorunlar yaşaması doktora başvurmalarını gerektirir. Bazı belirtiler sonucunda doktorlar hastalardan Fibrinojen testi istemektedir. Bu test sonucunda düşük, normal veya yüksek çıkmaktadır. Test sonucuna göre ise doktorlar gerekli tedaviyi uygularlar. Eğer şu sorunları yaşıyorsanız doktorlar sizden Fibrinojen testi isteyebilir:

- Kişilerin ciltlerinde çok fazla morarma yaşanması,

- Diş etlerinde oluşan kanamalar,

- Burunlarda sık sık kanama oluşması,

- Gastrointestinal kanalda kanama olması,

- İdrarda kana görülmesi,

- Dışkıda kanama görülmesi,

- İnsanların baş bölgelerinde kanama olması,

- Dalak patlaması gibi belirtiler veren hastalardan doktorlar Fibrinojen testi istemektedir.

Bu belirtiler doğrultusunda test sonucuna göre gerekli olan tedaviler doktorlar tarafından uygulanır. Testin düşük veya yüksek çıkması hastaların mutlaka dikkat etmeleri gereken bir konudur. Gerekli tedaviyi görmeleri gerekmektedir.