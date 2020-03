Felaketlere karşı bir felsefe geliştirmek

Virüs salgını, deprem, işten çıkarılma ve iflas gibi durumlar; mevcut planları bozup genel hayat akışını alt üst ederek, kişinin kendini çaresiz hissetmesine yol açar. “Benim suçum neydi? Neden her şey benim başıma geliyor?” diye düşünürsek, yaşadığımız durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Sıkıntılarımızı nasıl savuşturacağımızı, bu olumsuz düşüncelerin yerini hangi düşüncelerle değiştirebileceğimizi öğrenmemiz, durum karşısındaki tutumumuzu doğru şekle getirebilmemiz anlamına gelir.

“Ben bu sorunun üstesinden gelebilirim”

“Bunu hiç hak etmedim!” diye düşünmek, kendimizi acınası biriymiş gibi hissetmemize ve isyankar bir ruh hali içine girmemize sebep olur. Oysaki içimizden tekrar edeceğimiz söz, “Ben bu sorunun üstesinden gelebilirim” olmalıdır. “Bunu yaşamaktan nefret ediyorum!” demek yerine durumun geçici olduğunu düşünerek, “Belki de birkaç ay sonra bu konuyu hatırlamam bile gerekmeyecek” diyebiliriz.

Kişinin kendine telkin veren bir felsefeye sahip olması, zor koşullarla baş edebilmesinde önem arz eder. Bu felsefeyi oluşturmak için kendimize “Hayatımın esas amacı nedir?” diye sormamız gerekir. Verdiğimiz cevaba yönelik atacağımız her adım, hayatımızı daha katlanır kılacaktır. Kötü bir olay yaşadığımızda bu amacı aklımıza getirmek ve paniği def etmek, öfke kontrolü sağlamamıza yardımcı olacaktır. Geliştireceğimiz doğru yaklaşım, olumsuzluklar karşısında gelecek hedeflerimize tutunabilmemizi sağlayıp, içimizde bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik umut ışığını yakarak, ayakta kalabilme gücünü bize verecektir.

Hayal kırıklığı yaşadığımızda zihnimizi meşgul etmek için gelecek planlarımız çerçevesinde olan diğer işlere yönelmek, yapılacak en iyi girişimlerden biridir. Önemli olan doğru açıdan bakabilmektir. İlgimizi etrafımızdaki güzelliklere çevirerek, daha önce kazanmış olduğumuz başarıları anımsayarak, duygularımız arasında yer değiştirmece oynayabiliriz. Örneğin; tatildeyken dinlediğimiz bir müziği tekrar dinlediğimizde zihnimizde müzikle ilişkilendirilen güne gidiveririz, hem de saniyeler içinde. Bu yönteme çapalama deniliyor ve NLP uygulamaları arasında en popüler olanlardan biri. Aynı taktiği trafikte bunaldığımızda da deneyebiliriz. Güzel hatıralarımızın sıcağında dinlenmek her zaman iyi hissettirir. Baktığımız zaman yüzümüzde tebessüm oluşturan fotoğrafları göz önünüzde bulundurmamız, “iyi” diye nitelendirdiğimiz her şeyi not almamız da fayda sağlayacak şeyler arasındadır. Böylelikle bizi zorlayan olaylar karşısında bu fotoğrafları ve notları gözden geçirebiliriz. Her biri elle tutulan bir kanıt yerine geçecektir ve zihnimize telkin verip olası stresi azaltacaktır. Kendimize olan saygımız artacak ve çevremizdeki insanlara olan yaklaşımlarımız daha ılımlı bir hal alacaktır.



Bu soruları kendinize sorun!

Aşağıdaki soruları cevaplayarak zorluklarla baş etme konusunda aldığınız yolu küçümsemeden ve gelecek hedeflerinizi göz ardı etmeden, uğraşlarınızın altındaki anlamı görüp iç huzurunuzu arttırmaya yönelik adımları düşünebilirsiniz. Her şey daha iyiye evrilmek için…

- Planlarınızı elinizde olmayan sebeplerle uygulayamadığınızda ne yaparsınız?

- Kendinize telkin veren bir felsefeye sahip misiniz?

- Hayatınızın esas amacı nedir?

Yazı: Yaşam Koçu Demet Baykal