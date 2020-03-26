Fazla tuz tüketimi bağışıklığı olumsuz etkiliyor

Science Daily'nin haberine göre, Bonn Üniversitesinde görevli bilim insanları tuzun bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini görmek için hem fareler hem de gönüllü insanlar üzerinde araştırma yürüttü. Sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmalarda, tuz miktarı yüksek gıdalarla beslenen farelerin bakteriyel enfeksiyonları daha ağır geçirdiği görülürken, günde 6 gram fazladan tuz tüketen insanlarda belirgin bağışıklık sistemi bozukluklarına rastlandı.



Uzmanlar, günde fazladan 6 gram tuzun, hazır gıdayla hazırlanan iki öğün olduğuna işaret etti.



Tuz steroid hormonları glukokortikoidlerin vücutta birikmesine neden oluyor



Bilim insanları, böbreklerde tuz boşaltımını aktive eden sodyum klorit alıcısının, aynı zamanda istenmeyen bir yan etki olarak vücutta steroid hormonları glukokortikoidlerin birikmesine neden olduğuna, bunun da kandaki en yaygın bağışıklık hücresi granülositlerin fonksiyonunu kısıtladığına işaret etti.



Çoğunlukla bakterilere saldıran granülositlerin bunu gerektiği gibi yapamaması halinde enfeksiyonların daha ağır geçtiğine dikkati çeken çalışma ekibinin lideri Katarzyna Jobin, "Bunu listeriya enfeksiyonu olan farelerde kanıtlamayı başardık. Öncesinde bazılarına tuz miktarı yüksek beslenme uyguladık. Bu hayvanların dalakları ve karaciğerlerinde hastalığa yol açan patojenlerin 100 ila 1000 kat fazla olduğunu tespit ettik." dedi.



Üniversitenin Deneysel İmmunoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Christian Kurts da günde 6 gram fazladan tuz tüketmeleri istenen gönüllülere bir hafta sonra yapılan kan testlerinin, glukokortikoid seviyelerinin yükseldiğini ortaya koyduğunu, dolayısıyla bağışlık hücrelerinin denekler çok tuzlu yemeğe başladıktan sonra bakteriyle çok daha zor başa çıktığını söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetişkinlerin günde en fazla 5 gram tuz tüketmesini öneriyor.