Evde çalışanlar için beslenme önerileri

1. Kahvaltı, öğle ve akşam öğünü ile tek ara öğün planlaması yapabilirsiniz.



2. Kahvaltınızda yumurta ve sebzeleri kullanarak omlet yapabilirsiniz. Kahvaltıda peynir tüketim miktarını sınırlamaya çalışın. Ayrıca süt, yulaf, ceviz üçlüsünü kullanabilirsiniz.



3. Çalışırken öğle öğününü hazırlamak zor gelebilir. Bu yüzden dışarıdan yemek sipariş vermek isteyebilirsiniz. Dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde hem porsiyon hem de kalori kontrolü yapmak zor olacaktır.



4. Öğle öğünü için hızlıca hazırlayacağınız seçenekler yaratabilirsiniz. Yeşillikler ile salata yapabilirsiniz. Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzeleri haşlayarak limon ve yağ eklemesi ile sebze salatası hazırlayabilirsiniz. Buzluğunuzda daha önceden haşladığınız baklagilleriniz var ise salatanızın içine ekleyebilirsiniz.



5. Akşam öğününüzde et, tavuk veya balık grubundan tercih yapabilirsiniz. Izgara veya fırında veya tavada soteleyerek tüketebilirsiniz.



6. Ara öğün yapmayı ihmal etmeyin. Ara öğününüzde badem, fındık, meyve, yoğurt gibi besinler olsun. Bu yiyeceklerin sayılı olmasına özen gösterin. Bilgisayar başında çalışırken ne kadar tükettiğinizi bilemeyebilirsiniz.



7. Çalışmaya kaptırarak öğün atlamamaya özen gösterin. Öğün atlarsanız daha fazla besin alabilirsiniz.



8. Cips, çekirdek, fıstık, gofret, çikolata, bisküvi gibi sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmaya çalışın.



9. Çalışırken ara ara yerinizden kalkarak hareket edin. Telefonla konuşmanız gerekiyorsa yerinizden kalkarak dolaşarak konuşun.



10. Bütün işleriniz bittikten sonra veya çalışma arası egzersiz hareketleri veya yürüyüş yapmaya özen göstermelisiniz.

Örnek Diyet Menüsü



Kahvaltı: 1 dilim ekmek + 1 adet yumurta ile sebzeli omlet + Yarım avokado veya 5-6 adet zeytin + Bol yeşillik

Alternatif kahvaltı: 4 çorba kaşığı yulaf ezmesi + 150 mililitre süt + 2 adet ceviz

Öğle öğünü: Peynirli yeşil salata + 1 dilim ekmek

Alternatif öğle öğünü: Haşlanmış brokoli ve baklagil salatası + 1 dilim ekmek

Ara öğün: 1 adet elma veya 1 adet muz + 150 gr yoğurt

Alternatif ara öğün: 10-12 adet badem + 3-4 adet kuru meyve

Akşam öğünü:

Et veya tavuk sote + Haşlanmış brüksel lahanası + 150 gr yoğurt

Alternatif akşam yemeği: Izgara balık + Bol yeşil salata + 1 dilim ekmek



