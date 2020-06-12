Eritrosit nedir? Eritrosit değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Eritrosit, vücuttaki kırmızı kan hücreleridir. Bu hücreler vücuda yeterli miktarda oksijenin girmesini sağlamaktadır. Eritrosit eksikliğinde vücuda yeterli miktarda oksijen gitmemektedir.

Eritrosit nedir?

Eritrosit kırmızı kan hücreleridir. Kan testleriyle vücuttaki eritrosit miktarı ortaya çıkmaktadır. Eritrosit miktarının yapılan kan testlerinde yeterli düzeyde olmama durumu kandaki kırmızı kan hücresinin az olmasıyla eşdeğerdir. Eritrosit kanda bulunan hücreler arasında en fazla olan hücre tipidir. Vücuda yeterli oranda oksijen girmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu hormon tipi vücuttaki karbondioksit miktarını da dengelemektedir.

Eritrosit değeri kaç olmalıdır?

Eritrosit miktarı vücuttaki oksijen ve karbondioksit miktarı için büyük önem taşımaktadır. Değer aralığı organizmaya göre değişken olsa da ortalama bir değer aralığı mevcuttur. Ortalama değer aralığın altında ya da üstünde olması sağlık açısından birtakım riskleri ortaya çıkarabilir. Eritrosit normal değer aralığı 3,90-5,50 milyon/mm3 şeklindedir. Yetişkin bir kadında 4,00-5,20 aralığında olmalıyken; yetişkin bir erkekte 4,00-5,20 değer aralığına düşmektedir. Değer aralığı olarak yetişkin bir erkek ve 6-12 yaş arasındaki bir çocuk aynıdır. 13-15 yaş aralığındaki bir çocukla yetişkin bir kadındaki eritrosit değer aralığı aynıdır. Eritrosit miktarı bebeklerde daha fazladır. Özellikle yeni doğan bir bebekte maksimum değer 6 milyon/mm3 değerine kadar yükselmektedir.

Eritrosit yüksekliği nedenleri nelerdir?

Eritrosit yüksekliği vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin miktarıyla eşdeğerdir. Organizmanın oksijen kaynağı bu hücrelerden sağlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda fazla yükselebilir. Bu durum risklidir. Bazı nedenleri vardır:

- Böbrek hastalıkları,

- Kafein ve nikotin miktarında yükseklik,

- Organizmanın kaldıramayacağı ağır hareketler,

- Bazı antibiyotiklerin olası yan etkileri,

- İlaç bileşenleri,

- Rakımı yüksek alanlarda uzun süre bulunmak,

- Uyku apnesi,

- Hemokonstantrasyon.

Eritrosit düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Eritrosit düşüklüğü kandaki kırmızı kan hücrelerinin az olduğu anlamına gelmektedir. Kanda yeterli miktarda oksijen ve karbondioksit bulunmadığı anlamına gelmektedir. Oldukça riskli olarak adlandırılabilecek birtakım hastalıklar ortaya çıkabilir. Nedenler:

- Akdeniz Anemisi,

- Kan kanseri,

- İlik yetmezliği,

- Kemoterapi için kullanılan ilaçlar,

- Sağlıksız ve düzensiz beslenme durumu,

- Genellikle epilepsi tedavisinde tercih edilen hidantoin ilaçları,

- Bazı kan hastalıkları,

- Kan spazmı,

- Gebelik,

- B12 ve demir vitamininde eksiklikler,

- Tiroid hormonu hastalıkları,

- İç ve dış kanama durumları.

Eritrosit yüksekliği belirtileri nelerdir?

Eritrosit yüksekliği kanda yeterli düzeyin üstünde oksijen bulunduğunun göstergesidir. Bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Örneğin avuç içlerinde ve ayak tabanında aşırı düzeyde hissedilen hassasiyet ilk belirtilerinden biridir. Ayrıca eritrosit yüksek olduğu taktirde vücutta bulunan oksijen oranı olması gerekenden fazla bulunacaktır. Bu durum kaslarda ve eklemlerde ağrılara sebep olmaktadır. Halsizlik, yorgunluk, duş sonrası kaşıntı bir diğer belirtiler arasındadır. Nefes darlığı ve baş dönmeleri de gözlemlenebilmektedir.

Eritrosit düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Eritrosit düşüklüğü kandaki kırmızı kan hücrelerindeki miktarının azlığına işaret etmektedir. Bu durum ise oksijen oranının azalmasına işarettir. Oldukça riskli bir durumdur. Bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Fiziksel aktivite yapamama, yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, dikkat dağınıklığı ve dalgınlık, kalp atış hızında artış vücuttaki bazı belirtiler arasındadır. Ayrıca vücutta bazı bölgelerde sıklıkla rastlanan morluklar da bu duruma işaret edebilir. Ayrıca huzursuz ve sinirli olma, isteksiz olma durumları da zaman zaman gözlemlenebilmektedir.