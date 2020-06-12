Eozinofil nedir? Eozinofil değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Dolaşımdaki beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 7'sini oluşturan eozinofil hücreleri, bağışıklık sistemine özgü hücrelerdir. Ana görevi, vücudu alerjik reaksiyonların neden olduğu çeşitli parazitlere ve iltihaplara karşı korumaktır.

Eozinofil nedir?

Beyaz kan hücreleri vücutta savunma sisteminin yani bağışıklığın önemli bir parçasıdır. Sizi bakteri, virüs ve parazitlerin istilasından korumak için hayati önem taşırlar. Kemik iliği, beş farklı beyaz kan hücresi türünü de vücutta üretir. Her bir beyaz kan hücresi kan dolaşımında birkaç saat yaşayabilmektedir. Hatta birkaç güne kadar yaşadığı da görülmektedir. Eozinofil, bir tür beyaz kan hücresidir. Eozinofiller vücuttaki dokularda depolanmaktadır. Birkaç haftaya kadar da hayatta kalabilmektedir. Kemik iliği vücudun beyaz kan hücresi beslemesini sürekli yeniler.

Vücudunuzdaki her bir beyaz kan hücresinin sayısı ve tipi, doktorların sağlığınızı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Kanınızdaki artan beyaz kan hücresi seviyeleri, bir hastalığınız veya enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir. Eozinofilin yüksek seviyede olması çoğunlukla vücudunuzun içinde yer alan bakteriler ile savaşmak için daha fazla beyaz kan hücresi gönderdiğini gösterir. Eozinofil sayısı, vücudunuz içinde bulunan eozinofil miktarını ölçmeye yarayan bir kan testidir. Normal olmayan eozinofil düzeyleri çoğunlukla rutin tam kan sayımı (CBC) testinin bir parçası olarak bulunur.

Eozinofil değeri kaç olmalıdır?

Devam eden araştırmalar, eozinofiller tarafından gerçekleştirilen geniş bir rol listesini ortaya çıkarmaya devam etmektedir. Şu anda, vücudun hemen hemen her sisteminin bir şekilde eozinofillere bağlı olduğu görülmektedir. Eozinofiller, virüsler ve bakteriler gibi parazitleri ve vücudu istila eden mikropları yok ederler. Ek olarak, eozinofiller alerji, egzama ve astıma bağlı iltihaplanmada önemli bir rol oynar. Yetişkinlerde, olağan bir kan örneği okuması sonucunda mikrolitre kan başına 500 eozinofil hücresi gösterecektir. Çocuklarda görülen eozinofil düzeyleri yaşa göre değişmektedir.

Mikrolitre kan başına 500 eozinofil hücreniz varsa, eozinofil olarak bilinen hücrelerde bir sıkıntı olduğunu belirtir. Eozinofili, hafif (mikrolitre başına 500-1.500 eozinofil hücresi), orta (mikrolitre başına 1.500 ila 5.000 eozinofil hücresi) veya ağır (mikrolitre başına 5.000 eozinofil hücresi) olarak sınıflandırılır.

Eozinofil düşüklüğü nedenleri

Vücutta belirli bir parazit veya yabancı madde varsa eozinofil seviyesinin artması beklenir. Eozinofil seviyesi yükselmesi gerektiğinde bile yükselmezse veya sürekli olarak düşükse bir sorundan söz edilebilir. Düşük eozinofil içeren durumlar:

- Alkol zehirlenmesi,

- Steroid artışı,

- Aşırı stres altında olmak,

- Kortizol salgılayan tümör,

- Düşük kan şekeri problemi,

- Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalıklarının yaşanması,

- Doğum kontrol haplarının kullanımı,

- Östrojen veya kortikosteroid ilaç kullanımı,

- Bazı adrenal bez problemleri,

- Cushing sendromu.

Eozinofil yüksekliği nedenleri

Eozinofil değerleri yüksek olan bir kişinin genellikle alerjik bir maddeye maruz kaldığı veya mikroplara karşı bir savunma sistemi geliştirdiği ifade edilebilir. Ancak eozinofil yüksekliği, bağışıklık sistemindeki sorunlara neden olan bazı problemler olduğunu da gösterebilir. Eozinofil yüksekliği olan durumlar:

- Alerjik hastalıklar,

- Zehirlenme durumunda, eozinofil yüksekliği görülebilir.

- Çeşitli cilt hastalıkları,

- Paraziter hastalıklar,

- Bağışıklık yetersizliği durumları,

- Kollajen doku hastalıkları,

- Gastrit,

- Bahar yorgunluğu,

- İlaç kullanımı,

- Bazı böbrek hastalıkları,

- Addison Hastalığı.

Eozinofil düşüklüğü belirtileri

Eozinofil seviyesinin düşüklüğü belirtileri de eozinofil yüksekliği belirtileri gibi duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle vücudunuzu savunmasız ve güçsüz hissetmeniz durumunda acilen doktorunuza başvurunuz.

Eozinofil yüksekliği belirtileri

Eozinofil yüksekliği belirtileri aslında değişkenlik göstermektedir. Daha açık belirtmek gerekirse eozinofilin yükselmesine neden olan duruma bağlı belirtiler göstermektedir. Örneğin, astım sebebi ile eozinofil seviyesi yükselmiş ise bunun belirtisi nefes darlığı olacaktır.