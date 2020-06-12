EOS nedir? EOS kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

EOS testi kişilerde tam kan sayımı esnasında ölçülen bir değer türüdür. Bu test sonrasında kanda bulunan ve lökosit türü olan Eozinofil miktarı belirlenir. Ölçülen EOS değerleri eğer yüksek ya da düşük değerlerde ise bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.

EOS nedir?

EOS aslında vücutta bulunan Eozinofili belirtmektedir. Eozinofil, kanda bulunan ve çok önemli olan beyaz kan hücreleridir. Vücutta tüm lökositlerin yaklaşık olarak %2,3’ünü Eozinofiller oluşturmaktadır. EOS nedir sorusuna doğru bir yanıt vermek için de öncelikle Eozinofillerin başlıca görevini bilmek gerekir.

Eozinofillerin başlıca görevleri ise vücutta bulunan parazitleri belirleyerek bu parazitlerin oluşturacağı enfeksiyonları engellemektir. Özellikle bağışıklık sistemi açısından Eozinofiller çok önemlidir. Bu sebeple de EOS değerlerinin yüksek ya da düşük çıkması farklı hastalıkların bir belirtisi olabilmektedir.

EOS kan değeri kaç olmalıdır?

Lökositlerin sağlıklı bireylerde ve vücutlarda genel görevi, vücuda herhangi bir yerden ve dışarıdan gelecek olan tüm tehlikelere karşı bireyleri korumaktır. Bağışıklık sisteminin de önemli bir parçası haline gelen lökositler, beyaz kan hücresi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de bu hücreler vücudu bakteri, virüs ve diğer maddelere karşı korumaktadır.

Eğer bu tür tehlikeli maddelerin vücuda girdiği belirlenirse Eozinofiller de Lökositler gibi enfeksiyonlara karşı savaşırlar. Eozinofiller vücutta bir alerjilk durum ve parazit belirlerse genellikle EOS değeri yükselir. Böyle durumlar için de EOS değerlerine bakılır. EOS kan değerlerinin normal değer aralıkları şu şekildedir;

- < 500 hücre/mcL şeklindedir.

EOS kan değerlerinin orta derecede olduğu aralık ise;

- 500 – 1500 arasıdır.

EOS kan değerlerinin orta yüksek derecesi;

- 1500 – 5000 arasıdır.

EOS kan değerlerinin yüksek olduğu değer aralığı ise;

- 5000 üzeridir.

EOS kan değeri düşüklüğü İle yüksekliği nedenleri ve belirtileri

EOS değerinin yüksek çıkması demek kanda bulunan Eozinofil oranının 500’den fazla olması demektir. Bu duruma eozinofili hastalığı denir. EOS değerinin yüksek olmasının nedenleri arasında;

- Vücuttaki parazitler,

- Çeşitli durumlara karşı alerjiler,

- Egzama hastalığı,

- Crohn hastalığı ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir.

EOS değerinin yüksek çıkması bazı hastalıkların tetiklenmesine neden olur. Bu nedenle de EOS değerinin yüksek çıkmasında bazı belirtiler söz konusu olabilir. Özellikle kişinin alerjik reaksiyonlarının artması ve bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi söz konusu olur. Bu durumların her biri EOS değerinin düşük çıkmasının bir belirtisidir.

Sağlıklı bireylerde EOS değerinin düşük olması istenir. Fakat genel ve normal değerlerin de altında bir EOS değeri tespit ediliyorsa bu durumun da bazı sonuçları olabilir. EOS değerlerinin düşük çıkmasının nedenleri arasında;

- Aşırı stres hali,

- Kan şekerinin sürekli düşük olması,

- Sürekli alkol tüketimi,

- Doğum kontrol haplarının çok uzun süreli kullanımı,

- Bazı ciddi böbrek ve karaciğer hastalıklarının yaşanması,

- Cushing sendromu ve östrojen ilaçlarının yan etkisi yer alır.

EOS değerinin düşük olmasının en belirleyici belirtisi arasında ise yaşanan böbrek ve ciğer hastalıkları gelir. Bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi sürekli zayıflamaya başlar. Bununla beraber kişide çok yoğun bir stres kendisini gösterir.