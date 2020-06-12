EO nedir? EO kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Tıp literatüründe Eozinofil'in kısaltması olarak kabul edilmektedir. Eozinofil insan anatomisinde bağışıklık sisteminde bulunan bir hücre olarak kabul edilmektedir.

EO nedir?

Eozinofil olarak bilinen ve bir çeşit akyuvar olan EO, bağışıklık sisteminde önemli bir role sahiptir. Bağışıklık sisteminde sahip olduğu role dayanarak vücutta bulunan zararlı tüm maddelerin yok edilmesinde görevlidir. Vücuda giren parazitler, bakterileri ve iltihaplara bağlı olarak ortaya çıkan mikropları yok etmektedir. Bu sebeple bağışıklık sisteminde yeterli düzeyde bulunmalıdır. Yeterli düzeyde bulunan eozinofil, dokularda depolanmakta ve mikroplara karşı savunma oluşturmaktadırlar.

Vücuttaki beyaz kan hücrelerinin üretiminde kemik iliği sorumludur. Bu sebeple EO depolanma işleminde kemik iliği önemli bir role sahiptir. Kemik iliği vücuttaki beyaz kan hücresinin sürekli ve düzenli olarak yenilenmesini sağlayarak bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Eozinofil bu aşamada vücuda etki eden astım, verem, kanser, egzama gibi iltihaplanmaya bağlı hastalıklarla mücadele gücünü artırmaktadır.

EO kan değeri kaç olmalıdır?

Eozinaofil, bağışıklık sistemini güçlendiren ve mikropları yok eden bir akyuvar türüdür. Belli oranda vücutta bulunmalı ve dokularda depolanmalıdır. Ayrıca düzenli olarak yenilenme sağlamalıdır. Eozinofil normal değeri 500 hücre/ MCL olarak kabul edilmiştir. Yani 1 mikrolitre kanda 500 hücreden daha az sayıda bulunmalıdır. Hafif yüksek değeri 500-1500 aralığındadır. Orta yüksek değeri 1500-5000; ciddi yüksek değeri ise 5000 ve üstüdür. EO kan değeri normalin altında ya da üstünde olmamalıdır. Çok düşük olmasının ortaya çıkaracağı olası sonuçlar olabilir. Ancak şiddetli yüksek değeri de bir hayli riskli durumlara sebep olabilir.

EO kan değeri düşüklüğü nedenleri nelerdir?

EO kan değeri, vücuda organizmanın normal işleyişinin dışında herhangi bir yabancı maddenin dahil olması halinde refleks olarak yükselmektedir. Ancak bazı durumlarda bu değer yükselmesi gerekirken düşmekte ya da mevcut durumunu korumaktadır. Bu durum eozinofilin organizmayı korumaya geçmediğinin ve bağışıklık sisteminin düşeceğinin sinyallerini vermektedir. Düşmesinin belli sebepleri vardır:

- Aşırı stres ve kaygı,

- Alkol zehirlenmesi,

- Steroid hormonunda artış,

- Cushing sendromu,

- Kortizol içeren bazı tümörler,

- Kan şekerinin sürekli düşmesi,

- Kortizol içeren ilaçlar,

- Böbrek hastalıkları ve böbrek üstü bezi sorunları,

- Karaciğer hastalıkları,

- Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı.

EO Kan Değeri Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

EO Kan değeri, normal olarak 500 civarında olmalıdır. Ancak vücuda zararlı herhangi bir parazitin girmesi halinde yükselmeye ve savunmaya geçmeye başlamaktadır. Bu durumda belli bir düzeye kadar yükselmesi ise normaldir. Ancak bazı durumlarda şiddetli bir yükselme göstermektedir ki bu durum normal değildir. Çünkü yüksek şiddette zararlı bir maddenin girdiğinin sinyallerini vermektedir. Bazı sebepleri vardır:

- Egzama, sedef gibi deri hastalıkları,

- Zehirlenme,

- Parazitlerin sebep olduğu hastalıklar,

- İlaçlar,

- Bahar nezlesi,

- Bazı kanser tipleri,

- Böbrek hastalıkları,

- Immun yetmezlikleri.

EO düşüklüğü belirtileri nelerdir?

EO kan değeri düşüklüğünün belli bir belirtisi bulunmamaktadır. Düşüklüğünün belirtileri genellikle bunun altında yatan sebeplere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin alkol zehirlenmesi sebebiyle EO düşüklüğü ortaya çıkmışsa belirtiler buna göre seyretmektedir. Eozinofilin düşük olma durumu net olarak genellikle kan tahlillerinde ortaya çıkmaktadır. Ancak sağlık kuruluşlarında doktorlar, insan organizmasının hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesi durumunda araştırma yapmaktadırlar.

EO yüksekliği belirtileri nelerdir?

EO kan değeri vücutta yüksek parazit içerek riskli hastalıkların ortaya çıkmasıyla yükselmektedir. Aşırı yükselmesi halinde büyük şiddette risklerin ortaya çıktığının en açık göstergesidir. Eozinofilin yüsekliği altında yatan sebebe bağlı olarak belirtiler göstermektedir. Eozinofilin yükselme sebebi ilaçlar ise kusma, ishal, iştahsızlık, baygınlık hissi gibi belirtiler göstermektedir. Astım ise nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerle kendini göstermektedir.