Eklem ağrılarına ne iyi gelir? Eklem ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Eklem ağrısı denildiğinde akla ilk gelen yaşlılarda gözlemlenmesidir. Bu tamamen yanlış bir düşünce olmakla beraber, eklem ağrıları her yaş grubunda görülmektedir. Çeşitli sporlar, kilo problemleri, hastalıklar, kazalar gibi birçok durumda eklem ağrısı oluşabilmektedir. Hatta psikolojik nedenlerden dolayı bile eklem ağrısı oluşabilmektedir. Oldukça yaygın olan bir durumdur.

Eklem Ağrısı Nedir?

Vücudumuzda iskelet sistemini meydana getiren kemiklerin, birbirleri ile bağlandıkları kısımlara eklem denilmektedir. Eklem kısımlar, vücut içinde bulunan kemiklerin düzgün olarak hareket etmelerine olanak sağlayan, etrafları kıkırdak, tendon, bağ ve kaslarla çevrelenmiş olan yapılardır. Bu yapılarda herhangi bir yanma, ağrı hissi sonucunda eklem ağrıları oluşabilir. Bu ağrı semptomlarına artralji adı verilmektedir. Eklemlerde meydana gelen ağrıların genellikle hafif bir şiddette seyreder.

Bazı fiziksel aktiviteler yapılması ile ağrı şiddetleri artabilmektedir. Ağır taşımak ya da kaldırmak, zorlayıcı olan hareketler yapmak mevcut ağrıları arttıracaktır. Bazı durumlarda ise bu yapılarda oluşan ağrılar başka bir hastalık sebebiyle de ortaya çıkmış olabilir. Bu sebeple eklemlerde mevcut olan ağrılar ciddiye alınmalı, birkaç gün ağrıların şiddeti artar ise tedavi alınmalıdır.

Eklem Ağrıları Neden Olur?

Birçok hastalığın belirtisi olarak eklemlerde ağrılar meydana gelebilir. Ayrıca, direkt eklem ve kemik rahatsızlıklarını da ifade edebilir. En çok görülen eklem ağrısı sebepleri şunlardır:

- Sınırlı kan akışı ile kemik dokularında gerçekleşen ölüm

- Kemik tümörü

- Eklemlerde gerçekleşen iltihaplanma

- Kemiklerin kırılması ya da çıkması

- Gonokokal artrit

- Fibromiyalji

- Hipotiroidi

- Gut hastalığı

- Lösemi

- Lupus hastalığı

- Lyme hastalığı

- Kemiklerde görülen enfeksiyonlar (osteomiyelit)

- Romatizma kaynaklı ateş

- Raşitizm

- Eklemlerde gerçekleşen burkulmalar

- Kireçlenme

Eklem Ağrılarına Doğal Çözümler

Besinler ve Egzersizler: Herkesin bildiği üzere bazı davranış alışkanlıkları rutin hayata aşılamak, fiziksel sağlığa pozitif olarak etki etmektedir. Bu şekilde pratik ve basit yöntemlerin önemi yapılan bilimsel araştırmalarla desteklenmiştir. Doktorlar tarafından da sürekli olarak önerilmektedir. Bu şekilde sıkıntılı bir süreç olan eklem rahatsızlıklarıyla başa çıkılabilmektedir.

Eklem ağrıları, genellikle bağ dokularında iltihaba bağlı olarak gerçekleşen bozulmalarla meydana gelir. İltihaplı eklem ağrılarından kurtulmayı, iltihap önleyici gıdalar tüketerek sağlayabilirsiniz. Raf ömrü uzun olan paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Alınması gereken bazı iltihap giderici besinler:

- Yeşil yapraklı sebzeler

- Kabuklu yiyecekler

- Yağlı balıklar

- Taze meyveler

- Zeytinyağı

- Domates

Gıda Takviyeleri: En fazla kullanılan gıda takviyeleri şunlardır:

- Glukozamin

- Kalsiyum ve D vitamini

- Sodyum ve potasyum

- Omega 3 yağ asitleri

- Proteolitik enzimler

- Bitkisel yağlar

- Esansiyel yağlar

Kilo Verme: Fazla kilo oranı, birçok nedenlerden dolayı aşırı ağrılara sebep olabilmektedir. Fazla miktarda olan yağ dokuları, eklemleri yıpratır ve kasları zorlar. Vücudun sahip oldu stres yükü artar.

Yeterli Uyku: En basit ve kolay olan yöntem uyumaktır. Yeterli uyku süresi yaşa göre ile de değişkenlik göstermekle beraber genellikle 7 ile 8 saat arasıdır. Uyku bölünmemelidir ve kaliteli bir uyku olmalıdır.