E2 hormonu nedir? E2 hormonu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kadınların merak ettiği E2 hormonu nedir, referans aralıkları nasıl olmalıdır. Bu hormon kan testi ile ölçülmektedir. Uzman jinekoloji hekimi gerekli gördüğü durumlarda bu testi talep edebilir. Hastalığın tanı aşamasında bu analizlere yer verebilir.

E2 hormonu nedir?

E2 hormonu, cinsel işlevsellikten sorumlu bir hormondur. Kadınlarda yumurtalık folikülleri ile üretilir. Cinselliğin ve doğurganlığın yanında E2 hormonu kadınların kemik yapısının kuvvetine de katkısı vardır. Eğer E2 hormonu normal seviyelerde değil ise çoğu zaman jinekolojik problemler ortaya çıkarır.

Erkek vücudunda da çok az bir oranda E2 hormonu üretiliyor. E2 hormonu az da olsa testislerde üretilir. Ve spermlerin daha uzun ömürlü olmasında etkilidir.

E2 hormonu değeri kaç olmalıdır?

Doğurganlık çağındaki kadınlar için E2 hormonu büyük önem taşır. Jinekolojik testlerde E2 değerlerine özellikle dikkat edilir. E2 hormonunun istenen referans aralıklarında bulunması sadece kadınlar için önemli değildir. Çocuklar ve erkekler içinde bu hormon belirlenen referans aralığında olması gereklidir.

E2 hormonunun normal değer aralıkları:

- Erkeklerde bu hormonun değer aralığı 10- 50 pg/ml,

- Menopoza girmemiş kadınlarda 45 ile 400 pg/ ml,

- Menopoza giren kadınlar 0 ile 30 pg/ml,

- Çocuklarda 0 ile 25 pg/ml aralığında olması gereklidir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

E2 hormonu belirtilen referans aralıklarından yüksek olduğunda tümörler ile ilişki olabilir. Erkeklerde böbrek üstü bezlerinde ve erkek testislerinde kadınlarda ise yumurtalıklarında E hormonunun yüksek olması ile tümör olabilir.

Bunun yanında siroz gibi karaciğer sorunları yaşayan kişilerde ve hipertiroidizm hastalarında E2 hormonu yüksek olabilir. Kadınlarda E2 hormonu yüksek olduğunda genel olarak yumurtalık problemlerinin göstergesidir. Bu durum hamile kalma konusunda kadınlara zorluklar çıkarabilir. Daha da önemlisi bu durumda hamile kalmak isteyen kadınların aldıkları tıbbi ilaçların etkisi de azaltabilir.

Kadınlarda E2 hormonunun yüksekliği rahim, meme kanseri açısından riskin artması anlamına da gelir. Erkeklerde E2 hormonunun yüksekliğinde ise cinsel arzularda azalmalar oluşur ve göğüs büyümesi ortaya çıkar.

E2 hormonunun azalmasında ise kadınlarda menopoz durumu ortaya çıkabilir. Bunun yanında kronik böbrek hastalıkları, yeme bozuklukları, turner sendromu gibi farklı çeşitlerde rahatsızlıklar ortaya çıkar. E2 hormonunun düşmesine kadınlarda polikistik over sendromu da neden olabilir. E2 hormonunun düşüklüğü yükselmesinde olduğu gibi hamile kalma konusunda zorluklara ve yumurtalık problemlerine neden olabilir. E2 hormonu kadınlar için çok önemlidir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesi sağlıklı bir hamilelik süreci açısından gereklidir.

E2 testi Estradiol testi olarak bilinir. Genel olarak basit bir testtir. Yumurtalığın ürettiği üç östrojen tipinden biri olmakta ve yumurtalıklar dışında böbrek üstü bezlerinde ve meme dokusunda da daha az da olsa üretilir. Hamile kadınlarda E2 hormonu plasentadan salgılanır. Özellikle tüp bebe tedavilerinde sperm hücrelerinin zarar görmemesi açısından E2 hormonu kullanılmaktadır. Bu hormonun doğru aralıklarda olması üreme sağlığı açısından gereklidir. Çok fazla olması ya da çok az olması durumunda:

- Zayıf kemikler,

- İdrar yolu enfeksiyonu,

- Depresyon gibi tıbbi sorunlar ortaya çıkar.

Östrojen hormonu kadınlarda cinsiyet hormonu olarak bilinir. Ancak erkeklerin büyüme ve gelişiminde de pozitif etkileri bulunur.