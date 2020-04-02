Diyet listelerinin vazgeçilmezi... Kalorisi de çok düşük

Çağla, kötü kolesterol olarak bilinen LDL-kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.



Diyet yapanlar için rahatlıkla tüketilebilecek bir meyvedir. Düşük kalorilidir ve yüksek su içeriği sayesinde tokluk süresini uzatmaktadır. Bu nedenle çağla için diyetlerin gözde meyvesi diyebiliriz.

Glisemik indeksi düşüktür. Bu nedenle şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.

Bağırsak sağlığı için faydalıdır. Lif içeriğiyle kabızlık problemi için fayda sağlamaktadır.

C vitamini içeriğiyle vücudu gribal enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücrelere zarar veren, iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna neden olan oksidatif strese karşı vücudu koruyan bileşenlerdir.

Yüksek potasyum içeriği sayesinde tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

İçeriğindeki magnezyum aynı zamanda kas kasılması ve kalp sağlığı için faydalıdır. Kramp şikayetleri fazla olan kişilerde, şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

Cilt, diş ve diş eti sağlığı açısından da oldukça önemlidir.

Bahara yakışır lezzetli ve fit bir salata tarifiyle hafif bir öğün yapabilirsiniz.

Çilekli çağla salatası tarifi:

1 kase bebek ıspanak

6 adet orta boy çilek

10 adet çağla

2 tam ceviz

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı balzamik sirke

Yapılışı: Tüm malzemeleri doğrayıp salata kasesine alın. Ardından balzamik sirke ve limon suyu ilave edin. Son olarak üzerine ceviz serpip karıştırın.