CRP 125 nedir? CRP 125 değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

CRP insan vücudunda karaciğer organında üretilmektedir. CRP 125 testi ise vücuttaki iltihaplanmayı gösteren bir testtir.

CRP 125 nedir?

C-reaktif protein ve ultra-duyarlı-reaktif CRP değerinin açılımıdır. CRP 125 testi kan testi ile ölçülür. Bu testin sonuçlarının yüksek veya düşük çıkması incelenmesi gereken bir konudur. Kan değerlerinde CRP değerinin yüksek çıkması vücutta bir iltihaplanma olduğunun göstergesidir.

CRP 125 bir protein sentezidir. İnsan vücudunda karaciğerde üretilir. İnsanların bağışıklıklarını etkileyen bir enfeksiyon oluşması durumunda vücutta karaciğer tarafından CRP üretilir. Bunlar dışında vücutta yapılan tıbbi bir müdahale veya genetik faktörlerde CRP miktarını etkilemektedir. Vücutta kan testlerinde görülen CRP değerinin yüksek çıkması birçok hastalığın belirtisi olabilir. Vücutta bir enfeksiyon oluşması CRP değerini yükseltir. Veya Kanser hücreleri de CRP değerlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Bunun dışında CRP değerinin düşmesi çok büyük bir problem teşkil etmemektedir.

CRP 125 değeri kaç olmalı?

İnsan vücudunda yapılan CRP 125 testinin düşük çıkması çok büyük bir sorun teşkil etmez. Fakat değerlerin yüksek çıkması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. CRP değeri sağlıklı kişilerde 0 ile 0,5 miligram aralığında olması gerekir. CRP değerinin normal değeri budur. Hastanın CRP değerinin 5 ile 20 miligram üstünde olması yüksekliğini göstermektedir.

CRP 125 düşüklüğü nedenleri

CRP 125 değerleri belirli bir aralıkta olması gerekmektedir. Fakat bazı hastalarda yapılan kan testlerinde CRP değeri normal seviyenin altında çıkabilir. Bu değerin düşük çıkması hastanın sağlıklı bir yapıya sahip olduğu anlamına gelmektedir. CRP testinin düşük çıkması özellikle hastanın vücudunda bakteri veya virüs olmadığını göstermektedir. Bunun dışında herhangi bir iltihaplanmanın da olduğunu gösterir. CRP değerlerinin düşük çıkmasının belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler şunlardır:

- Aşırı kilodan kurtulmak,

- Stressiz bir yaşam,

- Bazı ilaçların kullanımı. Bu ilaçlar statin, niyasin ve fibrat ilaçlarıdır.

CRP 125 düşüklüğü belirtileri

CRP 125 testinin düşüklüğü kişinin sağlıklı bir birey olduğunu göstermektedir. Bu sebeple herhangi bir belirtisi yoktur. Sağlıklı ve vücudunda herhangi bir bakterinin bulunmadığı kişilerde CRP değeri normal veya düşük değerlerde çıkmaktadır.

CRP 125 yüksekliği nedenleri

CRP değerlerinin yükselmesinin nedenlerine bakıldığında pek çok neden ile karşılaşılır. Ayrıca CRP 125 testinin yüksek değerlerde çıkması durumunda farklı testler de uygulanır. Bunun sebebi doğru teşhisin konulmasıdır. CRP 125 test değerlerinin yüksek çıkmasının nedenlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

- Kişilerde kalp ve damar sağlığına ilişkin oluşan problemler,

- Kalp ve yüksek tansiyon,

- Tütün ürünlerinin kullanılması,

- Şeker hastalığı,

- Kolesterolün yüksek olması ve ilerlemiş yaş,

- Kilonun yüksek olması,

- Enfeksiyon, iltihaplanma ve bazı kanser türleri,

- Darbe almak.

CRP 125 yüksekliği belirtileri

Yüksek CRP seviyelerinin birçok semptomu bulunmaktadır. Belirtileri tamamen kendilerine neden olan şartlara bağlıdır. Yaralanma, enfeksiyon veya kronik enflamasyona neden olan durumlara sahip kişilerin gördüğü belirtiler şunlardır:

- Sürekli bitkin olma hali,

- Kaslarda oluşan ağrılar ve sertlikler,

- Titreme ve vücut ısısının düşmesi,

- Baş ağrıları,

- İştahsız olma durumu,

- Bulantı ve hazımsızlık,

- uykusuzluk çekme,

- Açıklanamayan kilo kayıpları CRP 125 değerinin yüksek çıkmasının belirtilerindendir.