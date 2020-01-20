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Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:47,
Çörek otu yağı her derde deva
Binlerce yıldır hastalıkların tedavisi için kullanılan çörek otu yağı faydaları ile dikkat çekiyor. İlaç kullanmayı sevmeyenleri sevindirir nitelikte olan çörek otu yağı pek çok derde deva oluyor. İşte çörek otu yağının öğrenince şaşıracağınız faydaları…
- Astımı önleyici etkileri vardır.
- Çörek otu yağı bronşit ve öksürüğe iyi gelir.
- Kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.
- Egzama ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- Saçları yumuşatır, güçlendirir ve uzamasını sağlar.
- Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
- Çörek otu yağı burun tıkanıklığını giderir.
- Yaraları iyileştirici etkisi vardır.
- Kas ağrılarınız söz konusuysa çörek otu yağı ile masaj size çok iyi gelecektir.
- Kronik yorgunluğa iyi gelir.
- Safra kesesinde ve böbreklerde taş oluşumunu engeller.
- Doğum yapmış annelerde sütü artırmaya yardım eder.
Çörek otu yağı nasıl tüketilir?
Çörek otunu yağını salatalarda kullanacaksanız soğuk sıkım olmasına dikkat etmelisiniz. Günde bir çay kaşığı, aç karnına tüketilebilir. Hamilelerin kullanmadan önce doktora başvurup tüketmesi önerilir.
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