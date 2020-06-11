CEA Karsinoembriyonik nedir? CEA değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

CEA değerinin yüksekliği hakkında araştırmalar yaptığınızda anne adaylarının karnındaki bebeğin bağırsak dokusunda yer alan bir protein olduğunu görebilirsiniz. Bebek doğunca CEA değeri saptanamayacak kadar az değerler düşer. CEA bazı kanserli hücreler tarafından ad protein olarak üretilir. Bu nedenle bazı kanserlerin takibinde yer almaktadır.

CEA Karsinoembriyonik nedir?

CEA Karsinoembriyonik antijeni temsil eder. Hücrelerin yüzeyinde bulunan bu madde, embriyonik gelişim sırasında sistem hücreleri tarafından üretilir. CEA testi kanser erken tanısı ve tedavisinde kullanılmaktadır. CEA değeri kolorektal kanserde kemoterapi ve radroterapi aşamalarında hastanın tedaviye verdiği karşılık bakımından faydalıdır. CEA kanser tanısı konmamış insanları taramak için uygun bir test değildir. Kanser rezeksiyonundan 1 ile 4 ay sonra rezidü tümör kalmadığında karsinoembriyonik antijen normal seviyelere düşmektedir.

Genel toplum taraması olarak önerilmeyen CEA testi vücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanser evrelerine yardımcı olabilmek amacı ile bu test kullanılmaktadır. Test için herhangi bir hazırlık gerek yoktur. Hekim kanser olasılığı üzerinde duruyor ise kanser tedavisine başlanmadan önce tedavi devam ederken ve tedavi sonrasında bu test uygulanır.

CEA değeri kaç olmalıdır?

CEA normal aralığı milimetrede 0- 2,5 nanogram olmalıdır. Ancak bazı etkiler bu değer aralığını değiştirebilir. Bunlardan biri sigara içen kişilerdir. Bu kişilerde değer aralığı 0- 5,0 ng/dl aralığına çıkar. Hatta 5,0 ng/dl aralığında fazla da olabilir. Özellikle bireyler kanser tedavisine başlamadan önce 20,0 bg/dl’den büyük olan CEA değeri yayılmış bir kanser durumu ortaya çıkarır. CEA testi yapıldığı laboratuvara ve kullanılan testlere göre normal değer aralıkları değişebilir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hem kanserli durumlarda hem de zararsız durumlarda vücutta CEA seviyesi artar. CEA miktarının artması nedeni ile en çok görülen hastalıkların başında rektum ve kolon kanseri gelir.

CEA seviyesini yükselten bazı zararsız durumlarda vardır. Bunlar arasında karaciğer sirozu, pankreatit, inflamatuar barsak hastalığı, enfeksiyonlar, sigara olarak sayılabilir. Yüksek CEA değeri bazı iyi huylu kanser türlerini de işaret edebilir. Bunların yanında radyasyon ve kemoterapi tedavisinde tümör hücrelerinin ölümü ile ortaya çıkan geçici yükselmelerde bulunmaktadır.

Kanser tedavilerinde CEA düzeylerinin değişmesi her zaman diğer bulgularla ilişkilidir. CEA değerindeki değişiklikler endişe vericidir. Ancak kendi başına kanser tanısı konulmasında yeterli değildir. Süreçte alınan parçalardan piyopsi gibi bir dizi test tekniğinin sağlıklı bir şekilde yapılması çok önemlidir.

CEA yüksekliğine neden olabilen hastalıklar:

- Hepatit, siroz ve benzeri karaciğer rahatsızlıkları,

- İdrar torbası iltihabı,

- Ülseratif kolit ve divertikülit gibi iltihabi bağırsak hastalıkları,

- Devam eden böbrek hastalıkları,

- Hassas bağırsak sendromları,

- Zatürre, göğüs zarı iltihabı şeklinde solunum yolu iltihapları,

- Mide ülseri,

- Akciğer iltihapları,

- Bulaşıcı hastalıklar.

Sigara içen kişilerde CEA değeri artar. Hatta iki katına çıkar. Sigara yanında diğer tütün mamulleri miktarları arttığında CEA değeri de yükselecektir. Kanser tedavilerinde karşılaşılan yükseklik ise geçicidir. Tedavi sonrasında bu değerin 6 ile 8 hafta arasında CEA değerinin düşmesi beklenir. Bu testin yapılması için koldan alınan kan örneği incelenir. CEA değeri kendi başına bir teşhis için yeterli değildir.