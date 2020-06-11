CA (Kalsiyum) nedir? CA (Kalsiyum) değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücudumuzda kalsiyum, özellikle kemik ve dişler üzerinden büyük bir etkiye sahiptir. Vücuda alınan kalsiyumun ortalama olarak %99'u diş ve kemiklere doğrudan etkide bulunmaktadır. Bu nedenle miktar olarak doğru şekillerde kalsiyum almak gerekir.

CA (Kalsiyum) nedir?

Kalsiyum, en kısa ve genel tanımı ile vücutta yaşamsal bir rol oynayan elementtir. Özellikle kalsiyumun vücuda alınması ile beraber kan içerisinde çözünerek, çeşitli vücut tepkimelerine katılan ve bu sayede de kaslarda, kemiklerde, dişlerde büyük yarar sağlayan bir elementtir. Kanda ve yumuşak doku içerisinde de bulunan kalsiyum, sinir sistemiyle alakalı onarımlar için de çeşitli görevlere sahiptir. CA simgesi ile gösterilen kalsiyum, doğru oranda ve miktarda alındığı sürece vücut ve sağlık açısından sayısız yarara sahip olur. Fakat kalsiyum elementinin eksik ya da fazla olması da beraberinde bazı sorunları getirmektedir.

CA (Kalsiyum) değeri kaç olmalı?

Kalsiyum elementi sağlık açısından vücudumuz için oldukça etkili bir element çeşididir. Bu nedenle yapılan kan testlerinde vücutta bulunan kalsiyum elementinin belirli değer aralıklarında olması gerekir. Bu değer aralıklarının dışında olması vücut için bazı sağlık sorunlarına meydan vermektedir. Kan testleri sonucunda sağlıklı bir bireyde kalsiyum değer aralığı şu şekildedir;

- Kalsiyum seviyesinin normal değer aralığı 8.5 ile 1.03 mg/dL arasında olmalıdır.

Vücutta iyonize şekilde bulunan kalsiyum değer aralığı ise 4.5 ile 5.6 mg/dL şeklinde ya da 1.1 ile 1.4 mml/L aralığında olmalıdır. İyonize denilen durum ise iyonlaşmamış yani kan içerisine alınmamış kalsiyum miktarını göstermektedir.

CA (Kalsiyum) düşüklüğü, yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücuda alınan kalsiyum miktarı fazla olursa bu vücutta kalsiyum fazlalığı ortaya çıkar. Bu rahatsızlığın tıp dilindeki adı ise Hiperkalsemi'dir. Kalsiyum yüksekliğinin en büyük belirtilerinden birisi de sürekli böbrek taşı oluşumudur. Bununla beraber kemiklerde ağrı ve zayıflık hissi, kalp fonksiyonlarında düzensizlik gibi durumlar kalsiyum fazlalığının belirtilerinden birisidir. Kalsiyum yüksekliğine neden olan durumlar ise şu şekilde sıralanabilir;

- Kalsiyum yüksekliğine genellikle paratiroid bezleri neden olmaktadır.

- Kanser hastalığı da genellikle kalsiyum fazlalığına neden olur. Çünkü kanser hastalığı nedeniyle alınan ilaçlar vücuda alınan kalsiyum dengesinin de bozulmasına olanak tanır.

- Kalsiyum fazlalığının diğer bir sorunu ise kalsiyum için alınan takviyelerdir. Bu takviyeler vücuda olması gerekenden daha fazla kalsiyumun girmesine neden olur.

Vücuda alınan kalsiyum elementinin gerekli olandan daha az olması halinde ise vücutta kalsiyum eksikliği ortaya çıkar. Bu durumun tıp dilindeki adı ise Hipokalsemi'dir. Düşük kalsiyumun vücutta en önemli belirtilerinden birisi katarakt oluşumudur. Özellikle ilerleyen zamanda da dişlerde birtakım değişiklikler ile osteoporoz rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Kalsiyum düşüklüğü hayati açıdan çok önemlidir. Bu nedenle de düşük bir kalsiyum elementinin derhal tedavi edilmesi gerekir. Kalsiyum düşüklüğüne neden olan durumlar ise şu şekilde sıralanabilir;

- Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde uzun süreli olarak düşük kalsiyum tüketilmesi halinde ilerleyen zamanda da kişilerde kalsiyum düşüklüğü ortaya çıkar.

- Bazı genetik faktörler de düşük kalsiyum durumunu ortaya çıkartır.

- Hormanal değişiklikler ile böbrek hastalıkları düşük kalsiyuma yol açar.

- D vitamini eksikliği ile tiroid hastalıkları da düşük kalsiyum seviyesinin oluşmasına meydan vermektedir.