Böbrek taşı neden olur ve nasıl düşürülür? Böbrek taşına ne iyi gelir

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Sık idrara çıkıyor ve de idrarda yanma hissi duyuyorsanız, bir böbrek taşınız olabilir. Böbrek taşlarından çeşitli tedavi yöntemleriyle kurtulmak ise mümkündür.

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşı; böbreklerde toplanan kalsiyum veya benzeri küçük mineral parçalardır. Böbrek taşı oluşumunun başlıca belirtileri ise, şiddetli bölgesel ağrı ve de yoğun ter ile bazı ilintili hastalıklardır.

Böbrek taşı oluşumunun en sıklıkla rastlanan belirtisi, özellikle karın bölgesinde aniden ortaya çıkan ve ani olarak oluşan ağrılardır. Genellikle de, böbrek taşının ilk belirtisi; bu tip şiddetli ağrılardır. Ağrılar; taş, idrar yolunu tahriş edince ve çoğunlukla tıkayınca gelişmekte ve de aniden başlamaktadır.

Hastalar, tipik olarak; böbrek taşının bulunduğu tarafta, sırtta veya karnın alt kısmında keskin ağrılar duyarlar. Bazen ise, bu yakınmalara bulantı ile kusma da eşlik eder. Daha sonraları ağrı, kasık bölgelerine doğru yayılır. Eğer ki, taş düşemeyecek kadar büyük ise; idrar yolunun herhangi bir kesimine takılır ve yerine göre de, farklı yakınmalara sebep olur.

Mesaneye çok yaklaşmış olan taşlarda, hastalar; genelde sık idrara çıkma ve idrarda yanma hissi duyarlar. Bunlar, daha çok irritasyona bağlı olduğundan; hastalar, bekledikleri kadar idrar yapamazlar. İdrarı yaparken de, çok fazla ağrı ve de yanma hissederler.

Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek taşı, şu sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir:

- Beslenme ve genetik gibi önemli bazı faktörler, böbrek taşı oluşumunda rol oynar.

- Az su içen kişilerde, genellikle taş oluşumu çok daha kolaylaşır. Çünkü idrar, aşırı yoğun konsantre haline gelir. Böbrek taşı oluşumunda, en büyük risklerden birisi budur. Çünkü bol su içmek, idrar kristal halinde iken; o kristallerin yıkanarak atılmasını ve birikmemesini sağlar.

Böbrek Taşı Nasıl Düşer?

Birçok böbrek taşı, kendiliğinden düşer. Özellikle küçük boyuttaki taşların çoğuna, kendilerinin düşmeleri için gerekli şans tanınmalıdır. Genelde, taşların tedavisi; o taşın yerleşimi ve de boyutuna göre değişebilmektedir.

Taşı tam olarak görüntüleyebilmek amacıyla, doktor; ilk etapta sizden IVP denilen bir film ister. Eğer ki, taşınız kendiliğinden düşemeyecek şekilde ise; yine pek çok tedavi seçenekleri mevcuttur. Son birkaç yıla kadar, böbrek taşı için en iyi tedavi biçimi; açık ameliyat olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde ise, teknolojik gelişmeler, böbrek taşı cerrahisini daha nadir uygulanan bir hâle getirmiştir.

Böbrek Taşı Tedavisi ve Taş Düşürmeye İyi Gelen Yöntemler

ESWL taş kırma makinası, böbrek taşı tedavisinde sık kullanılır. Bu tedavi metodunda, genellikle şok dalgaları taşa uygulanarak; taşın kırılması sağlanmaktadır. Böbrek taşı, vücuda hasar vermeden kırıntılar haline getirilir ve vücudun bu ufak parçacıkları da atması sağlanmaktadır.

Üreteroskopi de, çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu teknik; idrar borusundan, mesaneye ve buradan da daha dar olan üreterlere teleskop vasıtasıyla girilerek yapılır. Ana amaç ise, buradaki taşın parçalanması ya da direkt olarak çıkarılması işlemlerinin yerine getirilmesidir.

Perkütan taş kırma yönteminde de, bir teleskop ile böbreğe girilerek; taşa müdahale edilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu teknik, genelde çok büyük olan taşlar için kullanılmaktadır.

Böbrek ameliyatları ise, günümüzde yukarıda kullanılan yeni yöntemler sayesinde daha az oranda uygulanır. Eğer, bu yeni yöntem ve tekniklerin uygulanabileceği gruba giriyorsanız; ameliyatlara gerek kalmayacaktır. Bol su içmenin, böbrek taşı düşürmeye iyi geleceği ve yeni taş oluşumlarını önleyecek doğal bir yöntem olduğu unutulmamalıdır.