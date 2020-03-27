Böbrek hastaları koronavirüs enfeksiyonundan nasıl korunmalı?

Kronik böbrek hastalığı olanlarda bu enfeksiyonun genel etkileriyle ilgili henüz yeterli çalışma bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, “Kronik böbrek hastalarının, diyaliz hastalarının, böbrek nakli hastalarının ve diğer farklı sorunlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaları endişe oluşturmadan ama gerekli tüm önlemleri alarak korunmasını sağlamalıyız.” dedi.

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, COVID-19 için riskli grupta kabul edilen böbrek hastaları ve nakil geçiren kişilerin enfeksiyondan korunması için alması gereken önlemleri sıraladı.

Ellerle yüze temastan kaçınılmalı



Bu enfeksiyonun damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, “Yani hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin solunum yoluyla almaları veya bu damlacıklardan yayılan virüslerin olduğu yüzeylere ellerle temastan sonra ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşır. Bu nedenle mümkün olduğunca elleri yüz ve gözlere sürmemeye dikkat edilmeli. ”diye konuştu.



Kalabalık ortamlara girilmemeli, yurt dışından gelen kişilerle temas etmemeli



Böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kantarcı, “Eğer zorunlu olarak toplu taşıma araçlarına binilecekse mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Maske kullanılmalı ve el dezenfektanıyla eller temizlenmeli. Bununla birlikte kalabalık toplantılara katılmamalı ve böyle ortamlarda bulunmamalı. Bu kişiler, yurt dışına yolculuğa çıkmamalı ve son iki hafta içinde yurt dışından gelen kişilerle temastan kaçınmalı.”



Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemeli



Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, ayrıca organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların bu pandemik durum süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri gerektiğine işaret etti. “Hastalar, ilaç dozları ve gelişen klinik durumlarıyla ilgili, merkezleri ile telefon veya e-posta ile iletişimi sürdürmeli. Ancak COVID-19 bulaş riski olabilecek hastane ortamlarına ünitelerin taleplerine uyarak başvurmalıdır” dedi.



Hastalık belirtisi varsa ilgili merkez önceden bilgilendirilmeli

Ateş, öksürük gibi hastalık belirtisi olan organ nakli olmuş ya da diyaliz hastalarının ilgili merkezlerine ya da diyaliz ünitelerine gelmeden önce mutlaka telefonla bilgi vermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, bu konuda tedavi gördükleri ünitelerinin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri ve mutlaka maske takmaları gerektiğini söyledi.



Maske kullanılmalı

Ellerin sürekli su ve sabunla yıkanması gibi hijyen kurallarının yanı sıra bu hastaların insanlarla temas halindeyken mutlaka maske kullanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, şu bilgileri verdi: “Bu enfeksiyonun ilk başladığı ve en yaygın görüldüğü Çin’de ve Tayvan’da Nefroloji Dernekleri son zamanlarda COVID-19 salgını sırasında diyaliz üniteleri için hazırladığı rehberde diyaliz ünitesinde hastaların maske takmasını önermektedir. Bu nedenle diyalize gelmeden önce hastalar maske takmalı. Kullanılan maskeler her zaman ağzı kapaklı çöplere atılmalıdır. Maske takma ve çıkartma sonrası eller 30 saniye süreyle sabun ile yıkanmalıdır.”



Genel olarak viral salgınlardan korunmak için neler yapılmalı?



• Doktorunuz öneriyor ise her yıl grip aşısı olun.



• Evinizi günde 2 kez havalandırın.



• Ellerinizi sık sık sabun ve su ile 30 saniye yıkayın ya da alkol bazlı bir el temizleyicisi kullanın.



• Elleriniz ile yüzünüze temastan kaçının.



• Öksürük, hapşırık gibi solunum belirtileri olan kimselerden en az 2 metre uzak durun.



• Gün içinde boğazınızı kurutmamaya özen gösterin, ılık şekersiz içecekler için.



• Hastalık bulgularınız var ise (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ya da vücut ağrısı) veya grip benzeri belirtileriniz varsa mümkün olduğunca evden çıkmayın.



• Öksürük ve hapşırıklarınızı bir mendil ile kapatın, kullanılmış mendilleri ve maskeleri kapaklı çöp kutularına atın.



• Temas ettiğiniz yüzeyleri ( telefon, bilgisayar, tabletler dahil) ve eşyaları temizleyin ve dezenfekte edin.













