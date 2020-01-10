Bel kireçlenmesi nedir? Bel kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Bel kireçlenmesi nedir?

Eklemlerde en sık görülen kronik rahatsızlıkların başında gelen bel kireçlenmesi, genel olarak genetik sebeplerle ortaya çıkar.Bel kireçlenmesi belirtileri nelerdir?Kireçlenmenin belirtileri rahatsızlığın şiddetine göre farklılık göstermektedir. Ancak en sık rastlanılan şikayetler ağrı ve sertliktir. Özellikle de uzun süreli hareketlerden sonra eklemlerde şişlik görülebilir.





Bel kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?

Hareket ettikçe azalan eklem sertliği,

Hareketlerde kısıtlılık,

Bir eklemin bükülmesi halinde gelen çıtırtı sesi,

Hareket sonrasında fazlalaşan ağrı,

Eklem etrafında hafif derecede şişlik,

Parmaklarda şişme, hassasiyet, kızarıklık,

Ayak bileklerinde şişlik ve ağrı,

Ayak parmaklarında şişlik,

Kasık ve uyluk bölgesinde şişlik,

Dizlerin hareket etmesiyle gelen gıcırdama sesi.

Bel kireçlenmesi risk faktörleri nelerdir?

Bel kireçlenmesini ortaya çıkaran birçok faktör olmakla birlikte bazı risk faktörleri hastalık üzerinde belirleyici bir rol üstlenir. Bu etkenleri şu şekilde özetlemek mümkündür;

İlerleyen yaş,

Kadın olmak,

Obezite,

Eklemlerin aşırı kullanımı,

Daha önce yaşanan eklem yaralanmaları,

Eklemlerde tekrarlayıcı zorlamalara neden olan meslekler,

Genetik yatkınlık,

Doğuştan eklem hastalığı olan kişiler,

Zayıf uyluk kasları.

Bel kireçlenmesi neden olur?

Eklemlerde kemiğin her ucunu kaplayan oldukça sağlam olan bir materyal bulunur. Kıkırdak olarak adlandırılan bu materyal, eklem hareketi için kaygan ve yumuşak bir ortam ve zemin yaratır. Bir nevi kemikler arası yastık görevi görür. Kireçlenmenin olduğu durumlarda ise kıkırdak dokusu aşırı aşındığından bozulur. Aşınma yıpranmaya, yıpranma ise ağrılara yol açar. Bu durum zamanla eklemlerde şişmeye, hareketlerde zorlanmaya, kemiklerin parçalanmasına ve eklem faresi olarak bilinen eklem içinde kemik parçası birikmesine neden olur. Kemik parçaları küçüldükçe birikmeye başlar ve vücutta iltihap meydana gelebilir. Bu durum kireçlenme sürecini daha da zorlaştırır.

Bel kireçlenmesi nasıl teşhis edilir?

Bel kireçlenmesinin teşhis edilebilmesi için öncelikle branş hekimi tarafından yapılacak fiziki muayene yapılması gerekmektedir. Kesin tanı içinse radyolojik görüntüleme tercih edilebilir. Bu kapsamda düz tomografi veya MR’ın yanı sıra kan tahlili ve eklem sıvısı analizi de yapılabilir. Bazı hastalara kesin teşhis için EMG’de yapılabilir.

Bel kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Bel kireçlenmesinin tedavisi daha çok şikayetleri kontrol altına almak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve eklem hareketliliğini arttırmak üzerine kurulmuştur. İlk aşamada fizik tedavi ile kişideki belirtilerin hafifletilmesi sağlanabilir. Eklemlerdeki iltihabın giderilmesi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Aynı zamanda bel enjeksiyonları ve daha ileri hastalarda ameliyat gibi seçeneklere başvurulabilir.