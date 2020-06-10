BAS nedir? BAS kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

BAS terimi, kan testlerinde görülen bazofil hücrenin kısalmasıdır. Bazofilin ana görevi, vücudu olası enfeksiyonlara karşı korumaya almaktır. Bazofilin yüksek ya da düşük miktarlarda ortaya çıkması çeşitli durumlardan kaynaklanır.

BAS nedir?

BAS, bazofil hücrelerinin kısaltmasıdır. BAS değeri ile kandaki beyaz kan hücreleri belirlenir. Beyaz kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, insan vücudundaki mantarları, virüsleri, bakterileri ve enfeksiyonları öldürerek savunmacı bir vücut görevi görür. Bazofiller vücudunuzdaki kemik iliğinde üretilir. Ancak bazı dokular da var. Bu şekilde kişiyi enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemlerinde önemli bir rol oynar.

Bazofiller vücuttaki tüm beyaz kan hücrelerinin yaklaşık% 0.4 ila% 1'ini oluşturur. Bazofiller en az görülen beyaz kan hücresi türüdür. Tam sayıları mikrolitre başına yaklaşık 200 hücreden azdır.

Bazofil seviyenizde bir düşüş yaşarsanız, bu vücudunuzda ciddi bir alerjik reaksiyon olabileceği anlamına gelir. Bazofil seviyesi düşük olduğunda, vücudunuzdaki enfeksiyonun iyileşmesi daha uzun sürebilir. Diğer durumlarda, çok fazla bazofilin olması bazı kan kanserlerinden kaynaklanabilir.

BAS kan değeri kaç olmalı?

Sağlıklı bir kişide bazofilin normal değer aralığı 190 ila 200 arasındadır. 2 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda BAS değeri yetişkinlerden daha yüksektir. 1 yaşın altındaki bebeklerde BAS değeri çocuklardan 2 kat daha fazla olabilir. Bununla birlikte, bu değer hem yetişkinlerde hem de çocuklarda 2.000'den fazlaysa, ciddi bir sağlık sorunu oluşturur.

BAS düşüklüğü nedenleri

Kandaki düşük bazofil değeri bir sağlık sorunu değildir fakat alerjilere karşı sizleri savunmasız bırakabilir. Sağlıklı yetişkinler için düşük bazofil değerleri bile gereklidir. Çok fazla düşük bazofilin nedenleri ise:

- Kadınların yumurtlama dönemleri,

- Stres,

- Akciğer iltihaplanması,

- Hamilelik,

- Ateş,

- Alerji,

- Tiroid bezlerinin aşırı çalışması,

- Kortizonlu ilaçların kullanımı,

- Kişide ciddi yaralanma,

- Enfeksiyon,

- Vücutta genetik olarak düşük bazofil sayısı.

BAS yüksekliği nedenleri

BAS yüksekliğinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler:

- Astım,

- Östrojen hormonu yükselmesi,

- Sinüzit,

- Diyabet,

- Demir eksikliği,

- Doğum kontrol haplarının kullanımı,

- Dalak çıkarma,

- Alerji,

- Bağışıklık sistemi sorunları,

- Akciğer iltihaplanması,

- Suçiçeği,

- Tiroid bezlerinin düzensiz çalışması,

- Bağırsak iltihabı,

- Soğuk algınlığı,

BAS düşüklüğü belirtileri

BAS düşüklüğü daha öncede belirtildiği gibi aslında istenilen bir durumdur. Fakat istenilmeyen olaylar ile karşılaşılmaması için sizler yine de listelenen belirtiler olması durumunda bir uzaman görünmelisiniz.

Hipertiroidizm: Bu, tiroid beziniz çok fazla tiroid hormonu ürettiğinde olur. Aşırı hormon vücut fonksiyonlarını hızlandırmaya yardımcı olur.

- Artan kalp atış hızı,

- Artan kan basıncı,

- Aşırı terleme,

- Kilo kaybı,

- Sulanan gözler,

- Burun akması,

- Kırmızı döküntü ve kaşıntılı kurdeşen.

BAS yüksekliği belirtileri

BAS yüksekliğinin belirtilerine dikkat edilmelidir. En ufak bir sıkıntıda sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyiniz. Belirtiler:

- Yüzde şişme,

- Boğuk ses,

- Kırılgan saçlar,

- Hasarlı cilt,

- Kilo alımı,

- Kabızlık,

- Miyeloproliferatif düzensizlikler; Kemik iliğinde aşırı miktarda çok beyaz kan hücresi ya da kırmızı kan hücresi üretilmesine sebep olan bir rahatsızlıktır. Nadiren de olsa, bu bozukluklar lösemiye sebep olur. Lösemi; beyaz kan hücreleri nedeniyle oluşan bir kanseridir.

- İltihaplı eklemler,

- Ateş,

- Saç kaybı,

- Kas ağrısı,

- Yorgunluk,

- Zayıflık,

- Baş ağrısı,

- Baş dönmesi,

- Nefes darlığı,

- Gece terlemeleri,

- Ateş,

- Açıklanamayan kilo kaybı,

- Kolay kanama veya morarma,

- Bulanık görme veya diğer görme değişiklikleri,

- Nefes darlığı,

- El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma,

- Kemik ağrısı,

- Karın ağrısı veya şişkinlik.