Bar nedir? Bar kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Bar, kandaki basıncı ifade eden kan değeridir. Tıp literatüründe bu değer hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Kanın kalpten pompalanıp damarlarda dolaşması sırasında damarlara belli bir miktar basınç uygulanmaktadır. Uygulanan bu basınç miktarına bar adı verilmektedir.

Bar nedir?

Bar, insan vücudunda dolaşan kanın damarla uyguladığı basınca verilen isimdir. Kanın uyguladığı basıncın miktarı bazı kan tahlilleriyle ortaya çıkarılabilmektedir. Sistolik ve diastolik olarak adlandırılmaktadır. Sistolik kalbin kasılmasıyla kanın damarlara yollanması halinde kendini göstermekte olup yüksek tansiyon olarak bilinmektedir. Diastolik ise kalbin gevşemesi anında damarlarda bulunan kanın basıncına verilen isimdir. Bu durumda tansiyon düşmektedir. Yani diastolik kan basıncı düşük tansiyonu ifade etmektedir.

Bar kan değeri kaç olmalı?

Bar kan değeri sağlıklı bir insan vücudunda normal değerleri seyretmelidir. sistolik yani yüksek tansiyon olarak adlandırılan bar kan değeri 120 MM/ HG aralığında olmalıdır. Bununla birlikte diastolik olarak adlandırılan küçük tansiyon ise 80 MM/ HG aralığında olmalıdır. Bu değerler 18 yaş ve üstünde olan yetişkinlerde normal seyreden değerlerdir. Bu değerler 120 üstüne çıktığı zaman yüksek tansiyon yani hipertansiyon ortaya çıkmaktadır. Değerler 80 ve altında kaldığı zaman ise sık yaşanan tansiyon düşüklükleri ve bazı hastalıklar kendini göstermektedir. Değerlerin çok düşük olması da yüksek olması da oldukça risklidir. Çünkü bu değerler direk kalple ilgilidir. Damarlarda yaşanan aşırı basınç direk kalbi etkilemektedir.

Bar kan değeri düşüklüğü sebepleri

Bar kan düşüklüğü olarak da bilinen kan basıncı seviyesinin düşmesi hastaların yaşadığı bazı problemlerden kaynaklanmaktadır:

- Derin bir şekilde etki eden 3. derece yanıklar,

- Yetersiz ve sağlıksız beslenme,

- İştah ve kilo kayıpları,

- Vitamin eksiklikleri,

- Bazı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan su kayıpları,

- Kalp yetmezliği,

- Kalp kapaklarında darlık,

- Hamilelik,

- Enfeksiyonların sebep olduğu hastalıklar,

- Varisler.

Bar kan değeri yüksekliği sebepleri

Bar kan değeri yüksekliği vücuttaki damarlarda dolaşan kanın damarlara aşırı basınç uygulama durumunu ifade etmektedir. Bu duruma hipertansiyon adı verilmektedir. Yüksek çıkmasının bazı sebepleri vardır:

- Sürekli olarak tuzlu ve yağlı gıdalarla beslenmek,

- Yetersiz ve dengesiz beslenmek,

- Aort kalp damarlarında darlık,

- Kötü huylu böbrek tümörleri,

- Şeker hastalığı,

-Kolestrolün yükselmesi,

- Hamilelik,

- Kafa damarlarında aşırı basınç,

- Obezite,

- Sigara ve alkol tüketimi.

Bar kan değeri düşüklüğü belirtileri

Bar kan değeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğü olarak adlandırılmaktadır. Oldukça riskli bir durum olup sık yaşanması halinde kalıcı hastalıklara sebep olabilmektedir. 80 MM/ HG aralığının altında olması halinde bazı belirtilerle kendini göstermektedir:

- Baş dönmesi,

- Halsizlik ve sersemleme,

- Mide bulantısı,

- Baygınlık hissi,

- Dikkat eksikliği,

- Gözlerde bulanık görme sorunları.

Bar kan değeri yüksekliği belirtileri

Bar kan değeri yüksekliği hipertansiyon olarak adlandırılmakta olup oldukça risklidir. Belirtileri sabittir ve fark edilmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

- Sık Sık idrara çıkma,

- Bulanık ya da çift görmek,

- Kalp atışlarında düzensizlik,

- Nefes alıp vermede düzensizlik,

- Burunda meydana gelen ve sıklıkla gerçekleşen kanamalar,

- Kulaklarda çınlama,

- Baş ağrıları, baş dönmesi ve halsizlik,

- Bacaklarda şişlik.