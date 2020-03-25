Balgam nasıl atılır? Nasıl sökülür? Balgam söktürücü bitkiler

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Mukus tabakası, antikor ve bakterileri öldürücü etkiye sahip enzimleri içerirken, vücudun mevcut olan enfeksiyonlara karşı mücadelesinde yardımcı olmaktadır.

Balgam Nedir?

Akciğerleri ve alt solunum yollarını korumakla görevli olan mukus salgısı balgam olarak adlandırılmaktadır. Solunum sistemi ile vücut içerisine giren istenilmeyen maddelerin ve bakterilerin vücuttan uzaklaştırılması için bir nevi filtre görevi yaparak bu kısımların nemli kalmasını sağlar. Su, protein, antikor ve bazı tuzlardan oluşmuş olan balgamın rengi kendine özgü olarak berrak ve açıktır.

Akciğer organı tarafından üretilmiş olan balgamlar, öksürmek suretiyle dışarıya atılmaktadır. Mideden gelmekte olan akıntılar, geniz akıntıları ve sinüs akıntıları balgam değildir ve balgam normal koşullarda tehlikeli bir duruma yol açmamaktadır. Fakat yüksek miktarlarda balgam üretimi sağlanması solunum yollarının tıkanması şeklinde etki gösterebilmektedir.

Balgam Tedavisi Nasıl Olur? Balgam Nasıl Atılır?

Balgam, solunum sistemlerinin doğal bir parçasıdır. Günlük hayat üzerinde etkisi arttığı taktirde mutlaka doktor kontrolü yapılması gerekir. Mevcut olan balgamın miktarı ve rengi oldukça önemlidir. Renginde kahverengi, siyah, kırmızı renkler gözlenmiş ise ve köpüklü bir yapıya sahip ise bu durum, ciddi bir hastalığa işaret edebilmektedir. Balgam tedavileri de bütün hastalıklarda olduğu gibi bir sebebe göre uygulanmaktadır.

Tedavi sürecinin nasıl olacağı ve balgamdaki farklılığa sebep olan durumun ne olduğu ancak yapılacak olan testler ışığında belirlenebilmektedir. Balgam kültürü alınır ve laboratuvar ortamında analiz edilme işlemi yapıldıktan sonra enfeksiyon araştırması yapılır. Olası enfeksiyonun sebebi bakteri kaynaklı ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Eğer balgam alerji nedeni ile oluşmuş ise alerjiyi kontrol eden ilaçlar ile tedavi süreci sürdürülür.

Balgamın kıvamını seyreltecek ve ciğerlerden atılmasını kolaylaştıracak balgam söktürücü ilaçlar ve şurup da verilebilmektedir. Mevcut rahatsızlığın türü ve hangi seviyede olduğu kesinleştirildikten sonra tedavi uygulanması balgamın olası etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Balgam Söktürücü Bitkiler ve Alternatif Tıp Tedavi Yöntemleri

Balgamın vücut dışına uzaklaştırılması için doğal tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Bunlar:

- Bir su bardağı ılık su içerisine bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu veya himalaya tuzu ilave edilerek karıştırılmalıdır ve elde edilen karışımı gargara şeklinde kullanabilirsiniz.

- Vücudun göğüs bölgesine masaj şeklinde uygulanacak olan okaliptüs yağının sürülmesi ve üzeri bir tülbent yardımıyla sarılması, okaliptüs yağının gözeneklere daha kolay bir şekilde emilimini sağlayacaktır. Bu uygulama aynı zamanda daha rahat nefes almayı da sağlayacaktır.

- Kuru ve soğuk hava akciğerlerde üretilen balgamların katılaşmasına sebep olmaktadır. Kalorifer petekleri üzerine bir kase su koymak solunumu kolaylaştıracaktır.

- Bol bol su tüketmek, oluşmuş olan balgamı atmada yardımcı olacaktır.

- Duş alırken sıcak suyu yaklaşık on dakika kadar solumak ya da okaliptüs veya nane yağını bir kase suya damlatarak koklamak da nefes almayı kolaylaştıracaktır.

- Bir su bardağı ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyerek içebilirsiniz. Limon içeriğindeki C vitaminin dışında balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

- Bitki çayına bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.