Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırrı oruç tutmak

Vücudumuzda kök hücreler, sağlıklı yetişkin vücudunun kendi kendini iyileştirme, onarma, tamir etme ve gençleştirme yeteneğini oluşturuyor. Vücudumuzda herhangi bir yer hasar gördüğünde, kök hücreler hızla hasar görmüş hücreleri tamir edip, onarmak, yenilemek için harekete geçiyor.

Oruç tutmak bağışıklık sistemini ve kök hücreleri olumlu etkiliyor

Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmaların günde 16 saat aç kalmanın ve diğer 8 saatlik periyod içerisinde ise beslenmenin, yani oruç tutmanın vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, kök hücreler üzerinde son derece olumlu etkiler yaratıp, gençleştirip, işlevini artırabileceğini ve yaşlanan kök hücrelerin sayısını azaltabileceğini gösterdiğini söyleyen Dr. Yüksel Büküşoğlu şöyle dedi:

“Oruç tutmanın vücutta enerji için yağların yakılmasına, yani ketojenik bir duruma yol açtığını ve bu keton cisimlerinin de sağlığı ve yaşlanmayı etkilediği bilinen birçok protein ve molekülün salınımını, aktivitesini düzenlediğini artık biliyoruz. Bu durum, vücutta inflamasyon ve oksidatif stresi azaltmakta, bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin onarım ve yenileştirme mekanizmalarının uyarılmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirebilmektedir. Bilimsel çalışmalar ki bunlardan biri de John Hopkins Üniveristesi’nde yapılan araştırma, günde 16 saat aç kalındığı, geri kalan diğer 8 saat içerisinde ise beslenme işlevlerini gerçekleştirmenin, yani oruç tutmanın vücudumuzun bazı eski bağışıklık hücrelerini temizlemeye ve yenilerini üretmeye teşvik edebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda aç kalmanın bağışıklık sistemi hücrelerini yenileyen ve güçlendiren birçok faydası olduğunu gösteriyor.”

Dr. Yüksel Büküşoğlu, vücudumuzdaki yetişkin kök hücrelerin diri, canlı, sağlıklı ve yeterli sayıda tutulmasına 16 saatlik açlık, diğer kalan 8 saatlik periyod içerisinde ise beslenmenin, yani oruç tutmanın da yardımcı olduğunun bilimsel çalışmalarla gösterildiğini söyledi.

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