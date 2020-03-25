Bademcik ağrısına ne iyi gelir? Bademcik ağrısı nasıl geçer ve neden olur?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Boğazda yanma veya ağrı şekilde ortaya çıkan bademcik ağrısı, mevsimsel değişikliklerde sıklıkla ortaya çıkar.

Bademcik Ağrısı

Bademcik ağrısının yaşanmasıyla birlikte, yutkunamama sorunu, boğazda şişkinlik hissi çeşitli belirtiler arasında yer alabiliyor.

Bademciklerin iltihap tutması sonucu meydana gelen bu rahatsızlık, bazı doğal yöntemlerle veya ilaç kullanımıyla geçirilebiliyor. Bademcik ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, mutlaka doktora başvurulması gerektiğini açıklıyor. Bunun için yapılması gereken ilk şey doktora başvurmak olacaktır.

Bademcik Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bademciklerde ağrı yaşıyorsanız, bunu önlemenin ilk yolu doktora görünmek olacaktır. Bunun yanında evde bazı yöntemlere başvurularak bademcik ağrısı kısmen tedavi altına alınabilir. Bademcik ağrısı sorununa evde bazı çözümler şöyledir.

Tuzlu Su: Bir bardak suyun içine çay kaşığı kadar tuz ilave ediniz. Suyun ılık olmasına dikkat ederek, bunları iyice karıştırınız. Su boşalana kadar ağzınızda bunu gargara yapabilirsiniz. Tuzlu su, bademciklerde ağrı ve şişkinliklerin azalmasını sağlayacaktır.

Sıcak Su ve Limon: Bademcik ağrısıyla mücadele etmenin etkili yollarından birisi, sıcak suyun içerisine limon eklenip içilmesidir. Bademciklerde rahatlama sağlayan sıcak su, limonun da etkisiyle iltihabın kurutulmasına yardımcı olur.

Yeşil Çay: Yeşil çay kullanımı genel soğuk algınlığı için fayda sağlar. Aynı zamanda bademciklerin de iyileşmesine yardımcı olur.

Pastil Tedavisi: Eczanelerde satılan ve bitkisel olarak üretilen pastilleri, tüketildiği zaman bademciklerde ağrının dinmesine yardımcı olabilir. Pastilleri kullanarak, bademciklerin ağrısının tamamen düşürebilirsiniz.

Bademcik Ağrısı Nasıl Geçer?

Bademcik ağrısı nasıl geçer sorusu, özellikle kış aylarıyla birlikte ayyuka çıkıyor. Bademcik sorunu olanların yaşadığı bu sıkıntılı durum, yutkunma zorluklarına ve iştah kaybına neden olabiliyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması mümkün olsa bile mücadele edilmesi gerektiği asla unutulmamalıdır. Bademcik ağrısında özellikle çeşitli tedavi yöntemleri etkili olabilir.

Bal ve Süt: Balın mucizevi etkilerinden birisi, bademciklerde oluşan iltihabı kurutma özelliğinin bulunmasıdır. Bir bardak sıcak sütün içerisine 1 yemek kaşığı hakiki bal konulara, bademciklerin yumuşaması sağlanabilir. 3 günlük tüketiminde bademciklerde mikropların atılmasını sağlar.

Zerdeçal: Sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı zerdeçal ekleyerek tedavi işlemlerine başlayabilirsiniz. Bademcik ağrısını geçirmenin en önemli yollarından birisi olan zerdeçal kullanımında, iltihabın kurumasını sağlar.

Bademcik Ağrısı Neden Olur?

Bademcik ağrısının temel nedenleri enfeksiyon ve yaralanma durumlarıdır. En sık rastlanan bademcik ağrıları şunlardır.

Enfeksiyon ve Soğuk Algınlığı: Soğuk algınlığı ve çeşitli diğer enfeksiyon hastalıkları bademcik ağrılarının temel nedenleri içerisinde yer alır.

Çeşitli Bakteriler: Bazı bakterilere maruz kalınması durumunda boğazda sorunlara neden olabilir.

Alerjik Durumlar: Kirli havaya maruz kalma, kapalı ortamlarda sıklıkla bulunma ve nemsiz yerde bulunma, bademcik ağrılarına neden olabilecek faktörler içerisindedir.

Bademcik Ağrısı Sonucu Yaşanılan Sorunlar

Bademciklerde ağrı ve şişme meydana geldiğinde genel olarak bazı sorunlar ortaya çıkar. Bunların en yaygını, boğazda yutkunma zorluğudur. Yutkunmada sorun oluşması su içme problemiyle birlikte, yemek yeme konusunda bile sıkıntılar çıkarabilir. Bunlarla birlikte şu olgular, bademcik ağrılarıyla birlikte ortaya çıkabilir.

- Nefes almada sorun yaşama (Nefes almada hırıltılar çıkması buna örnektir)

- Ağızdan salya akıntısı ve konuşma esnasında yaşanan zorluklar, bademcik ağrısına neden olabilir.

- Solunum sıkıntıları.

Bu sıkıntılar yaşandıktan sonra uzman doktora başvurmak artık kaçınılmaz hale gelir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.