B12 vitamini eksikliği çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor

Beden sağlığı ve sinir sistemimizin korunması açısından çok önemli bir vitamin olan B12 vücutta eksik olduğunda önemli sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor. Kendini yorgunluk, unutkanlık ve depresyon gibi belirtilerle gösteren B12 eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar ve B12 vitamininin hangi gıdalarda bulunduğu ve kimlerin risk grubunda olduğuna dair Dahiliye Uzmanı Dr. Aysun Özbek açıklamalarda bulundu.



Özbek, “Vitamin B12, alyuvarların kemik iliğinden üretilmesi için gereklidir. B12 vitamininin yeterli miktarda olmaması halinde kansızlık oluşur. Besinlerle alınan B 12 vitamini miliminin olabilmesi için mide, pankreas ve ince bağırsağın fonksiyonlarının normal olması gerekir. Bunlardan birindeki bozukluk B12 vitamininin eksikliğine yol açar. B12 vitamin eksikliği ciddi zihin sıkıntılarına sebep olur. El ve ayaklarda uyuşma, unutkanlık, çarpıntı, ağrı ve hassaslaşma, denge bozukluğu, baş dönmesi, çabuk yorulma, bitkinlik, halsizlik, unutkanlık ve konsantrasyon yetersizliği, iştahsızlık gibi belirtiler görülür“ dedi.

B 12 eksikliği için bu gıdaları tüketin



B12 vitamininin hayvani gıdalarda özellikle de kırmızı ette çok bulunduğunu belirten Uz. Dr. Aysun Özbek ‘’ B12 vitaminini vücudumuzda tamamen kendi başımıza sentezleyemediğimizden; onu mutlaka dışarıdan almalı ve mide bağırsak sistemimizden geçirmeliyiz. B12 vitaminin fonksiyon gösterebilmesi için mutlaka yine bir B vitamini türü olan folik aside de ihtiyaç vardır. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca brokoli, lahana, portakal ve tam tahıllar da folik asitten zengindirler. B 12 vitamini ise en çok karaciğer ve böbrek, et, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta sarısından kazanabiliriz. Mide ve bağırsaklarınızda B12 emilimini aksatacak bir hasar varsa veya midenizin bağırsağınızın bir bölümü ameliyatla alınmışsa, gıdalarla bol bol B12 alınsa bile emilim ile ilgili problemler sebebiyle düşük B12 seviyesiyle karşılaşmaktayız. Bu durumda ağızdan alınan haplar veya spreyler yerine enjeksiyonlar halinde B12 tedavisi yapılabilmektedir’’ dedi.