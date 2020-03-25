Ayak şişmesine ne iyi gelir? Ayak şişmesi neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Ayaklarda görülen şişme sorunu birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor.

Ayak Şişmesi Neden Olur?

Ayaklar dış etkenlere bağlı olarak ortopedik darbeler nedeni ile şiştiği gibi böbreklere bağlı olarak da ayak şişmesi sorunları ile karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda karaciğer rahatsızlıklarında da ayaklarda şişme durumları gözlemlenebiliyor.

Ayak Şişmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ayak şişmesi sorunu ile sık sık karşı karşıya kalan kişiler öncelikle ayaklarındaki şişliğe neden olan belirgin etkenlerin olup olmadığını tespit etmeleri gerekiyor. Bazı kişilerde görülen ayak şişmeleri herhangi bir rahatsızlığa bağlı olmadan giyilen ayakkabından kaynaklandığı biliniyor. Böyle bir durumda ayaklara yapılacak genel bir bakım ve ayakkabı değişikliği ile bu sorun gideriliyor. Ancak hastalığa bağlı ayak şişmeleri için ise mutlaka bir uzman doktora görünmek gerekiyor.

Dış etkenlerden gelen darbeler nedeni ile şişen ayaklardaki şişliğe ortopedik şişme adı veriliyor. Sert nesnelere çarpma gibi durumlarda ayaklara çarpan sert nesneler ayaklardaki dokuların fizyolojisini bozarak ödem oluşturabiliyor. Bir darbeye bağlı olarak gelişen ayak şişmeleri için soğutucu tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Ayağın şişen bölgesine buz tedavisi uygulanarak ödemin çok daha fazla belirgin hale gelmemesi sağlanıyor. Ancak ayakta bulunan şişliklere kılcal damarlara zarar vermemesi adına sıcak uygulama yöntemleri uygulanmıyor.

Ayaklarda meydana gelen şişme şikayetlerinin neden böbreklerden kaynaklanan sorular da olabiliyor. Böbreklerde herhangi bir rahatsızlık ve böbrek değerlerinin standardın altında ya da üstünde olması gibi durumlarda ayak ve bacaklarda şişme sorunları baş gösterebiliyor. Böyle bir durumda mutlaka üroloji uzmanına görünmek gerekiyor. Üroloji uzmanın yapacağı gerekli tahlil ve tetkikler neticesinde ayaklarda görülen şişmeye neden olan etkenler teşhis edilerek gerekli tedavi yöntemleri ile bu sorunlardan kurtulmak mümkün hale gelebiliyor.

Karaciğere Bağlı Ayak Şişmeleri

Karaciğerdeki herhangi bir rahatsızlık ya da karaciğer değerlerindeki anormallik böbreklerde olduğu gibi ayaklarda şişme gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor. Bu neden ayaklarda şişme şikayetini gören kişiler buna neden olan etkenin ne olduğu konusunda bilgi sahibi değiller ise bu sorunun karaciğerden kaynaklanabileceğini düşünerek dahiliye uzmanına başvurmaları gerekiyor.

Dahiliye uzmanı tarafından gerekli tahliller yapılarak karaciğer değerleri test edilir. Bunun neticesinde bu değerlerden kaynaklanan bir sorundan doğan bir sonuç ise tedavi yöntemleri ile karaciğer değerleri makul seviyeye getirilerek ayaktaki şişme sorunlarına çözüm bulunabilir.

Ayak Şişmesi İçin İyi Gelen Uygulamalar

Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturan ya da ayakta duran kişilerde ayak şişmesi sorunu kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle uzun süreli seyahatlerde bu sorun belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor. Böyle bir durumda ayakların hareket ettirilmesi gerekiyor. Yapılacak yürüyüş egzersizleri ile ayaklardaki şişme kan dolaşımının hızlanmasına bağlı olarak kısa bir süre içerisinde geçecektir.

Ayak bölgesindeki şişmeye iyi gelecek bir başka önemli uygulamada ayaklara uygulanacak masaj yöntemleridir. Bu uygulama yürüyüş egzersizlerinde olduğu gibi kan dolaşımını hızlandıracağından ayakların yorgunluktan ya da uzun süre hareketsiz kalmasından dolayı şişmesine neden olan etkenleri ortadan kaldıracaktır.

Bu şikayeti yaşayan kişilerin öncelikle bu sorunun bir hastalık ya da enfeksiyona bağlı olarak gelişip gelişmediği konusunda emin olması gerekiyor. Bu nedenle de mutlaka konusunda uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.