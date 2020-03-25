Astıma ne iyi gelir? Astım neden olur ve nasıl geçer

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Astım, genel olarak akciğer fonksiyonlarının bozularak nefes darlığı şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olan bir hastalıktır.

Astım nedir?

Akciğerlerin soluk borusuna bağlantı noktası olan bronşlar bir kalp gibi nefes alıp verdikçe açılır ve kapanır. Ancak nefes darlığı yani astım şikayetleri baş gösterdiğinde bronşlardaki açılıp kapanma refleksleri de zayıflar. Nefes alındığında bronşlar şişer. Nefes verirken de bronşlar söner. Bronşların oksijen ile dolması kalbin de sağlıklı çalışmasına destek verir.

Bronşların içi tam anlamı ile oksijen ile dolmadığında astım denilen ve oldukça ciddi bir rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur. Astım hastalığı baş gösteren kişilere bu hastalığa bağlı olarak müdahale edilmediğinde kalp rahatsızlıkları gibi sorunlarla da karşılaşılması olası bir durumdur. Bu nedenle nefes darlığı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurarak gerekli tetkik ve tahlillerin yaptırılması gerekiyor.

Astım neden olur?

Astım hastalığına neden olan birçok etken vardır. Ancak bunların içinde en önde gelen etken sigaradır. Sigara kullanan kişilerde belli bir süre sonra astım şikayetleri kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkıyor. Bronşların içerisine oksijen yerine sigara dumanı girmesi belli bir süre sonra bronşların normal aktivitelerini kısıtlayarak aktif olarak çalışmasını engelliyor. Bu da zamanla astım hastalığının belirtisi olan nefes darlığı sorunlarını tetikliyor.

Çevresel faktörler de astım hastalığına neden olan bir diğer etken olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava kirliliği, araçların egzozlarından çıkan karbondioksit ve fabrika bacalarının filtresiz olması çevreyi ve havayı olumsuz yönde etkilediğinden, bu kötü hava ve çevre koşullarına maruz kalan kişilerde belli bir süre sonra nefes darlığı ve akabinde astım şikayetlerine yola açıyor.

Astıma neden olan bir başka etken de genetik faktörlerdir. Ailesinde astım olan kişilerde astım şikayetleri görülebiliyor. Bu nedenle ailesinde dış çevre ve sigara etkisi olmamasına rağmen astım şikayeti olan kişilerin mutlaka doktora başvurarak durumu belirtmesi gerekiyor.

Çocukken geçirilen akciğer rahatsızlıkları ilerleyen yaşlarda astım sorunlarına da neden olabiliyor. Özellikle çocukken akciğer rahatsızlığı yaşayan kişiler herhangi bir şikayetleri olmasa da mutlaka doktor kontrolüne girmeleri gerekiyor. Bu ilerde ortaya çıkacak sorunların başlamadan önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Astımdan korunmanın yöntemleri nelerdir?

Astımdan korunmak için öncelikli olarak sigara kullananların sigaradan uzak durmaları gerekiyor. Astıma neden olan birince etken sigaradır. Sigaranın haricinde kötü hava ve çevre koşullarından uzak durmak astımdan korunmak için birinci şarttır. Astımdan korunmak için düzenli olarak spor yapmak ve yürüyüş egzersizleri düzenlemek oldukça önemlidir. Özellikle günlük yürüyüş egzersizleri solunum yollarının aktif olarak çalışmasına neden olacağı için akciğer bronşlarının düzenli çalışmasına olanak sağlıyor.

Astımın tetiklediği hastalıklar

Astım hastalıklarına önlem alınmaması ve bu hastalık için gerekli tahlil ve tetkikler ile tedavi yöntemlerinin uygulanmaması bir takım hastalıkları tetikliyor. Özellikle astım hastalığı önlem alınmaz ise kalp rahatsızlıklarını tetikliyor. Aynı zamanda son yıllarda sıklıkla görülen koah hastalığı da astımın önlem alınmaması durumunda görülen rahatsızlıkların başında geliyor.

Akciğerler sağlıklı yaşam için oldukça önemli bir organdır. Bu nedenle astım gibi akciğerde görülen rahatsızlıkların hissedilmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora muayene olmak gerekiyor.