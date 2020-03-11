Arpacık neden olur, nasıl geçer?

Göz kapaklarındaki yağ bezi kanallarının mikroplar tarafından tıkanmasına ve göz kapağında içi yağ ve iltihap dolu bir şişlik ya da kızarıklık oluşmasına ‘arpacık’ adı verilir. Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra özellikle ilk günlerde göz kapağında ağrı izlenir.

Arpacık neden çıkar?



Arpacık oluşumuna bakteriler neden olur. Göz kaleminin kirpik içine sürülmesi, rimelin kirpik köküne getirilmesi veya göz makyajıyla uyumak arpacık oluşumuna neden olabilir. Arpacık özellikle yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

Arpacıktan korunmak için ne yapmak gerekir?

Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa, her gün düzenli kirpik dibi temizliği yapmalısınız. Kirpik dibi temizliğini; bebe şampuanı ya da göz şampuanı ile yıkayarak veya göz doktorunuzun önereceği solüsyonlarla veya mendillerle silerek yapabilirsiniz. Makyaj sırasında göz kalemini göz içine sürmek, rimeli kirpik köklerine getirmek veya makyajla uyumak arpacık oluşumu riskini artırır.

Tüm bunlara dikkat etmenize rağmen sık sık arpacık çıkarmaya devam ediyorsanız, göz doktorunuzun önerisiyle antibiyotik tedavisine başlayabilirsiniz.

Gözde arpacık tedavisi nasıl yapılır?

Gözde arpacığın tedavisinde sıcak pansuman, antibiyotikli damla/jel ve haplar kullanılır. Göz kapağına günde 3 defa, 10’ar dakika sıcak pansuman uygulanmalıdır.

Arpacık ne kadar sürede geçer?

Arpacık; sıcak pansuman ve ilaç ile çoğu kez 1 hafta içinde geçer. Sıcak pansumana arpacık geçene dek veya geçmememesi halinde ısrarla 1-1.5 ay devam edilmelidir.

Arpacık sıcak pansuman veya ilaçla geçmezse ne yapılır?

Arpacık tam iyileşmeyip, "şalazyon“ denen yağ kistine dönüşerek; kapakta sert bir şişlik görünümünde kalabilir. O takdirde ameliyathanede alınması gerekir. Arpacık/şalazyon ameliyatı göze uyuşturucu damla ve göz kapağına uyuşturucu iğne ile gerçekleştirilir. Göz kapağının iç kısmından bir kesi yapılarak, kist içeriği boşaltılır ve kesesi alınır. Bu işlem 10 dakika kadar sürer. Ameliyat sırasında cilde bir kesi yapılmadığından, ciltte yara izi oluşmaz. Ameliyat sonrası su yasağı yoktur, ertesi gün günlük yaşantınıza dönebilirsiniz.