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GeriSağlık Dudağını arı sokmuştu... Acil servis uzmanı ünlü oyuncuyu uyardı
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Sağlık
Kaynak: DHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.06.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Dudağını arı sokmuştu... Acil servis uzmanı ünlü oyuncuyu uyardı

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Dudağını arı sokmuştu... Acil servis uzmanı ünlü oyuncuyu uyardı
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Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, arı sokmasının kişinin alerjisi olması halinde ölüme neden olabileceğini belirtti. Oyuncu Demet Evgar’ı arının sokmasıyla konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Doç. Dr. Dişel, "Demet Evgar’ın dudağında şişlik oldu. Bu nefes almasını engellemeyebilir. Ancak, kendisini alerjik reaksiyonu varsa risk altında" dedi.

Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, koronavirüs salgınında normalleşe dönemine geçilmesinin ardından kontrollü olarak dışarı çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle açık alanlarda sık görülen arı sokmasına karşın vatandaşların yanlış bilgilere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dişel, arı sokan bireyin hemen sağlık kuruluşundan yardım alması gerektiğini kaydetti. Sokulan kişinin, ölüm riskinin de olduğunu belirten Doç. Dr. Dişel, "Bir insanın arı sokmasına karşı alerjisi varsa da ölebilir. Ya da sokulan yer, kişinin solunum yolunu tıkıyorsa, örneğin ağzında, burnunda, soluk borusunda ve dilinde ise şişliğe sebep olur ve oksijen alamaz. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Bu sokma baş bölgesindeyse bu hızlıca şişkinlik yapar ve soluk alma tıkanabilir. Bana bir şey olmaz demek ve kendince önlem almak doğru değil" dedi.

Demet Evgar da bu riskin altında

Oyuncu Demet Evgar’ı evinin bahçesindeyken dudağından arının sokması üzerine konunun yeniden gündeme geldiğini anlatan Doç. Dr. Dişel, "Arının soktuğu kişi çamur, yoğurt, diş macunu ve buzla bölgeye müdahale ediyor. Kesinlikle sağlık kuruluşuna gelinmesi gerek. Sokulan herkes risk altında. Demet Evgar’ın dudağında şişlik oldu. Bu nefes almasını engellemeyebilir. Ancak, kendisini alerjik reaksiyonu varsa risk altında" diye konuştu.

Demet Evgarın talihsiz günü
Demet Evgar'ın talihsiz günü
Demet Evgar dudağına arı soktu
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