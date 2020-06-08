Anti Tiroglobulin - Anti TPO nedir? Değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Tiroglobulin, tiroid bezi hücreleri tarafından salgılanan bir proteindir. Tiroid hormonlarının sentezinde görevlidir. Bu proteinin yüksek çıkması sonucunda hastalık kendini gösteriyor. En sık görülen hastalık da halk arasında “anne-kız hastalığı” olarak bilinen Haşhimoto hastalığıdır. Anti Tiroglobulin ve Anti TPO testleri yaptırarak kanınızdaki tiroglobulin değerlerini ölçtürebilirsiniz.

Anti Tiroglobulin - Anti TPO Nedir?

Tiroglobulin, tiroid bezi tarafından üretilen bir proteindir. Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle bozulması sonucu, tiroid bezi tiroglobulinleri zararlı görerek anti-trioglobin ve anti TPO (anti mikrozomal antikor) antikorlarını üretiyor. Vücudun kendi hücrelerini zararlı görüp, onlarla savaşmasına otoimmün hastalığı deniliyor.

Anti Tiroglobulin ve Anti TPO antikorlarının yüksek olması tiroid hastalığının işareti olarak kabul ediliyor. Bu antikorlar en çok otoimmün hastalığı olan Haşhimoto hastalığında yükseliyorlar. Bu hastalık troid bezi yetmezliğine neden oluyor. Tedavi edilmezse vücudun bağışıklık sistemi çöküp, daha ağır hastalıklara ve kansere neden olabiliyor.

En sık ve özellikle kadınlarda görülen Haşhimoto hastalığı hipotiroide yol açabiliyor. Bunun sonucunda da kalp-damar hastalıkları görülme riski artıyor. Otoimmün hastalıkları olan diyabet, romatizmal, psikiyatrik hastalıklara da yol açabiliyor. Haşhimoto hastalığına bağlı olarak tiroid bezinin yapısal bozuklukları sonucunda tiroid nodülleri oluşabiliyor.

Bu antikorlar, tiroid bezini zararlı bir patojen olarak görüp, saldırıyorlar. Zamanla tiroid bezi küçülüp, görevini yapamaz hale geliyor. Sürekli küçülerek, görünmez bir hal alıyor.

Klinik olarak en önemli test anti TPO testidir. Bu testte, T3, T4 ve TSH hormon değerlerine bakılıyor. TSH hormonu yüksek, T3 ve T4 hormonları normal/düşükse tiroid bezi yetmezliği tanısı konuluyor.

Tiroid HormonTedavisi; Tiroid bezini normal işlevine döndürecek kesin bir tedavi bulunmuyor. Yapılan tedavi tamamen eksiği yerine koyma tedavisidir. Levotiroksin (Tefor, Levotiron, Euthyrox) tedavisiyle ömür boyu süren bir uygulama yapılıyor. Dolayısıyla size verilen hormon ilaçlarını ömür boyu almalısınız.

Anti Tiroglobulin - Anti TPO değeri kaç olmalıdır?

Anti tiroglobulin testinin normal değer aralığı 0-2 IU/ml, Anti TPO testinin normal değer aralığı ise 0-9 IU/ml ‘dir.

Anti Tiroglobulin – Anti TPO düşüklüğü nedenleri;

- Tiroid kanseri,



- Tip 1 diyabet, bağışıklık sistemi hastalığı, Romatoid artrit (iltihaplı romatizma),



- Yaşlanma,



- Pernisiyöz anemi anti tiroglobulin ve anti TPO düşüklüğüne yol açabiliyorlar.



Anti Tiroglobulin - Anti TPO düşüklüğü belirtileri;



- Çok yorgun hissetme, anksiyete veya huzursuzluk, işe odaklanamama,



- Soğuğa/sıcağa karşı hassasiyet,



- Kilo alma/ açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık,



- Vücut veya eklem ağrıları, el veya parmakların titremesi,



- Depresyon, sinirlilik halleri,



- Hızlı ve düzensiz kalp atışları,



- Cilt kuruluğu,



- Üşüme hissi,



- Kramplar,



- Seste değişiklik,



- Kabızlık,



- Yavaş konuşma,



- Gözaltlarında ve yüzde şişme, saç dökülmesi, dilde büyüme,



- Adet düzensizlikleri.

İleri düzey hastalarda görülen belirtiler;



- Akciğer ve kalp zarlarında sıvı toplanması,



- Karpal tünel sendromu,



- Uyku apnesi,



- Göğüslerden süt gelmesi veya prolaktin hormonunda yükselme,



- Cinsel istekte azalma,



- Kan sodyum düşüklükleri.



Anti Tiroglobulin - Anti TPO yüksekliği nedenleri;



- Genetik faktörler,



- Troid kanseri,



- Nodüler guatr, romatoid artrit, eklem iltihabı, Lupus,



- Gebelik zehirlenmesi, başarısız tüp bebek çalışmaları, anne karnındaki bebek ölümleri antikorların yükselmesine yol açabiliyor.

Anti Tiroglobulin – Anti TPO yüksekliği belirtileri;

- Aşırı yorgunluk, hareketlilik, kas problemleri,



- Açıklanamayan kilo artışı/kaybı,



- Depresyon, sık değişen duygular,



- Cilt, adet, kısırlık sorunları,



- Sıcağa/soğuğa dayanamama,



- Tuvalet alışkanlıklarında değişkenlik.