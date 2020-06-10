Anti TG (Anti Tiroglobulin) nedir? Anti TG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Anti TG, bir kan testi ile belirlenebilir. Kandaki birçok tiroid hastalığı hakkında bilgi sağlayan bir vücut bileşenidir. Ancak Anti TG tek başına mantıklı değildir. Sürekli olarak bu testin yaptırılması önemli bir konudur. Ayrıca vücutta istenen seviyelerden fazla bulunması halinde acilen müdahale edilmesi gerekmektedir.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) nedir?

İnsanların bağışıklık sistemleri hasar gördüğünde tiroglobulin üretimi zarar görmektedir. Bağışıklık sistemi insan bünyesindeki sağlıklı hücreleri zararlı olarak gördüğünde onlarla savaşır. Vücut antikorlar ürettiğinde, bağışıklık sistemi hastalıkları ortaya çıkmaya başlar. Böylece, bağışıklık sistemi tiroide saldırır ve tiroglobulin zarar görür. Bu nedenle Anti TG testi, kandaki tiroglobulin proteinine karşı antikorları ölçmek için yapılan bir testtir.

Bağışıklık sistemi yabancı maddelerle veya organik bir maddeyle karşılaştığında, bu yabancı maddeleri etkisizleştirmek için antikorlar üretir. Bu nedenle, antikorlar vücuttaki yabancı maddeleri nötralize etmeye yardımcı olur. Ancak bazen bağışıklık sistemi, vücutta hastalık taşımayan hücrelere de saldırabilir. Bu nedenle, vücut kendi dokularına karşı antikorlar üretir. Anti TG antikoru bu antikorlardan biridir. Bu antikor tiroglobulin proteinine karşı oluşmaktadır. Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasının neden olduğu hastalığa otoimmün hastalıklar da denir.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) değeri kaç olmalı?

Anti tiroglobulin testinde normal aralık 116 IU / MD olmalıdır. Ama bu oran farklı laboratuvarlarda farklılık gösterebilir. Anti TG testlerine ek olarak Anti TPO testleri de değerlendirilir. TP testinin tek başına yapılmasının fazla bir anlamı yoktur.

Anti TG hastalarının çoğunda tiroid hormonları (FT3, FT4, TSH) normal seviyededir. Hastaların yaklaşık% 10'unda hipotiroidizm vardır (FT3, FT4 düşük, TSH yüksek). Çoğu hastada ömür boyu Anti TPO ve Anti TG antikorları bulunur. Bu antikorlar, ilk kez olmasa bile gelecekte hipotiroidizmin gelişeceğini bildirir. Anti TG hastalığı, kandaki tiroid ve antikor değerleri ile ultrasonografi yoluyla teşhis edilebilir. Tespit edilen nodüllerin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu belirlemek için ultrasonografi altında iğne biyopsisi gerekebilir.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) düşüklüğü nedenleri

Anti TG testinin 116 IU/MD değerinden daha aşağıda olması insanların sağlıklı olduğu anlamını taşımaktadır. Bu değerden daha aşağıda çıkan test sonuçları normal kabul edilir. Düşük olması istenen bir durumdur ve sağlıklı olduğunuzun göstergesidir.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) yüksekliği nedenleri

Anti TG testinin yüksekliği testin pozitif olduğu anlamına gelir. Vücutta antitiroglobulin antikorlarının mevcut olduğu anlamına gelir. Yüksekliğinin birçok nedeni vardır. Nedenleri sıralamak gerekirse:

- Tiroid kanseri,

- Bağışıklık sistemi hastalığı,

- Damar hastalıkları,

- Graves rahatsızlığı,

- Tip 1 diyabet hastalığı,

- Pernisiyöz anemi,

- Otoimmün trioidit,

- İleri yaş.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) düşüklüğü belirtileri

Anti TG’nin istenen değerlerin altında olması istenen bir durum olduğu için sizleri rahatsız eden herhangi bir belirti oraya çıkmayacaktır.

Anti TG (Anti Tiroglobulin) yüksekliği belirtileri

Anti TG hastalığının neden olduğu tiroid hormonu fazlalığı ile ilgili bulgular varsa derhal doktora gidilmelidir. Anti TG’de görülen belirti ve bulgular hastalığa özgü değildir. Anti T’nin en belirgin semptomları şunlardır;

- Sık kilo alımı,

- Kuru cilt,

- Kolay soğuk,

- Yorgunluk,

- Kramplar,

- Ses değişikliği,

- Kabızlık.

Bu semptomlar birçok hastalıkta görülebildiğinden, Anti TG’yi tespit etmek genellikle zordur. Hastalarda kalp hızı, yavaş hareket, unutkanlık, işe odaklanma zorluğu, yavaş konuşma, gözaltında şişme, saç dökülmesi, solgunluk, anoreksiya, depresyon, sinirlilik, dil büyümesi, adet düzensizlikleri sayısındaki belirtiler de nadiren görülebilir.