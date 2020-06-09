AMH testi nedir? AMH değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Rahimde salgılanmaya başlayan bu hormon, menopozun sonuna kadar salgılanmaya devam eder, ancak menopoz ile ölçülemeyecek kadar düşük bir seviyeye düşer.

AMH testi nedir?

Kısaca AMH Testi olarak bilinen Anti-Mulleran Hormon Testi, esas olarak kadının infertilite araştırmasında yumurtalık rezervini ölçmek için kullanılan bir kan testidir.

AMH hormonu hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunan bir hormondur. Kadınlarda önde gelen yumurta keselerinin (folikül) gelişen hücreleri tarafından salgılanan bir glikoprotein türüdür.

Birkaç yıl öncesine kadar, IVF tedavilerinde yumurtalık rezervinin izlenmesi için FSH testi yapılmaktaydı. AMH testi ise kadınların doğurganlığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan yumurta rezervi ve kalitesi hakkında net bir veri kaynağı haline geldi.

AMH değeri kaç olmalıdır?

Üreme sağlığı açısından, AMH testindeki düşük değerler kadınlarda düşük yumurta sayısını gösterir. 1'in altındaki değerler görülürse acele edilmelidir. Çünkü bu durum yumurtalar tükeniyor demektir. AMH'si düşük ve anne olmak isteyen kadınlar zaman kaybetmemelidir. Yumurta dondurma bu aşamada hamilelik şansını korumak için önerilen yöntemlerden biridir.

38 yaşından önce yapılan AMH testinin normal değerleri 2.6 - 6.8 ng / ml olarak gözlendi. Bununla birlikte, polikistik yumurtalıkları olan kişilerde, AMH test değerinin 6.8 ng / ml'den yüksek olduğu bulunmuştur.

AMH düşüklüğü nedenleri

Kadınlar yumurtalıklarında belirli sayıda oosit, yani yumurta hücreleri ile doğarlar. Bu yumurtalar her ay döllenmeden, ilk adet döneminin başlamasıyla atılır ve yumurta rezervleri menopoz ile sona erer.

Yumurtalık rezervini etkileyen en tutarlı tek değişken kadının yaşıdır. Fetuslu bir kadında yumurta sayısının yaklaşık 6 - 7 milyon, doğumda 1-2 milyon, ergenliğin başında 300.000 - 500.000 ve 50 yaşında 1000 civarında olduğu görülmektedir.

Yaş faktörüne ek olarak, genetik ve çevresel faktörler, zararlı alışkanlıklar, endometriozis, bağışıklık sistemi sorunları, hormonal bozukluklar, toksik etkilere uzun süre maruz kalma bu azalmayı hızlandırabilir.

AMH yüksekliği nedenleri

AMH testi, adet döngüsü sırasında herhangi bir günde kadının kanından alınan örnekle net sonuçlar veren bir testtir. Bu aşamada, kadının doğurganlığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kan değerlerini aynı yaştaki kadınların değerleriyle karşılaştırır. Sonuç bu noktada yüksekse, hormonlarla bir dengesizlik vardır.

Test yüksek olduğunda, sınırların üzerine çıktığı anlamına gelir. Normal bir artış, doğurganlık penceresinin ne kadar açıldığını gösterir. Bu durum nedeniyle doğurganlık olasılığı artar. Test sadece hamilelik riskini ölçmez. Ayrıca menopoz oluşumu, yumurtalık kanserleri ve menopoz yaşının saptanması gibi durumlarda tespit edilen bir testtir. Anormallikler bazı hastalıkları gösterebilir. Bu nedenle tedavi gerektirir. Doğru tedavi yöntemi için kısa sürede bir doktora danışmak yararlıdır.

AMH düşüklüğü belirtileri

Sağlıklı bir kadının 21-35 günlük aralıklarla menstrüel kanaması vardır. Yumurta sayısı azaldığında, ikisi arasındaki süre de kısalır. Adet dönemleri ve adet kanama yoğunluğu arasındaki kısalma, yumurtalık rezervinin azaldığını gösterir. Her ay düzenli adet kanaması, yumurtalık rezervinin iyi olduğunu göstermez. Az sayıda yumurta ile uzun süre düzenli bir süre görülebilir.

AMH yüksekliği belirtileri

AMH yüksekliği belirtileri ise çok belirgin olmamakla birlikte şu şekilde ifade edilebilir: Eğer adet düzeninizde her hangi bir bozulma varsa ya da süre giderek artıyorsa AMH yüksekliği belirtisi olabilir. Hormon bozukluğu yaşanıyor olma ihtimaline karşı doktora başvurulmalıdır.