Ağrılara iyi geliyor! Ev yapımı masaj kremi…

-1/2 bardak Hindistan cevizi yağı, ¼ bardak zeytinyağı, ¼ bardak rendelenmiş balmumu, 20 damla okaliptüs esansı ve 20 damla nane esansını bir cam kavanozda birleştirip iyice karıştırıyoruz.

-Aktardan kolayca bulacağımız bitkisel ürünlerle hazırladığımız bu karışımı buzdolabında saklıyoruz ve istenen bölgeye masaj yaparak sürüyoruz. Bu kremdeki esansiyel yağlar içerdikleri aromalar ile kendinizi iyi hissetmenizi sağlar, solunum sistemini açar ve rahat bir nefes almanıza olanak verir.



-Nane ve okaliptüs yağı esansiyel bir yağdır. Nane yağı kas ağrılarında, sinüzitlerde, yüksek ateşin düşürülmesinde, baş ağrısında, soğuk algınlığında kullanılır.



-Okaliptüs yağı iyi bir balgam sökücü, soğuk algınlığını rahatlatan, vücuttan toksin atan bir yağdır.

Dr. Buğra Buyrukçu; salgın döneminde alınacak en önemli tedbirin ise beslenme, uyku, spor gibi vücut direncini arttıracak günlük aktivitelere özen gösterilmesi olduğunu kaydetti.