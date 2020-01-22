Şimdi yeni moda “Türk Tıraşı”

Erkekler kendilerine bakım yaparken ilk olarak saçlarına önem veriyor. Saç kesimleri konusunda dünyadaki trendler yakından takip ediliyor. Farklı ülke isimleriyle anılan saç kesim modelleri ortaya çıkıyor. İtalyan, Amerikan, Alman, Fransız usulü saç kesimi gibi...

Son günlerde de gençler arasında Türkiye’ye özgü bir model ön plana çıkmaya başladı. Bu modeli ortaya atan kişi de yıllardır Türkiye’de profesyonel kuaförlük mesleğini yapan Adem Terzi.

Yeni saç modelinin adı “ Türk Tıraşı”

Peki, nedir bu Türk Tıraşı?

Bu model, saç dokusuna zarar vermeden saçın yoğunluğu alınarak saça şekil verme esasına dayanıyor.

Bu model de uzunlu-kısalı bir saç kesimi yapılıyor. Saça makas hareketleriyle derinlik kazandırılıyor. Asimetrik bir şekilde kesim yapılıyor. Ve bu kesimin ardından saç doğal bir görünüm kazanıyor. Daha sonra saça istenilen biçimde şekil verilebiliyor.

Bu model için “yüze hakim olan saçtır” diyebiliriz.

Türk tıraşının amacı, saç kesimi yapıldıktan sonra günlük yaşamda saça yapılan birkaç hareketle güne devam edilmesini sağlamaktır.

Türkiye’de gençler arasında hızla yayılan bu modelin yakın bir zamanda tüm dünyada da ilgi görmesi bekleniyor.