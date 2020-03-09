Pirinç sabununun cilde faydalarını biliyor musunuz?

Pirinç sabunu düzenli kullanıldığında ciltteki renk farklılıklarını eşitlemeye yardımcı olur ve yüzdeki fazla yağın azalmasını sağlar. Peki, son dönemlerde popüler hale gelen pirinç sabununun diğer faydalarını biliyor musunuz?

Pürüzlü yapısı sayesinde ciltte peeling etkisi yaratır.

Pirinç sabunu saçların güçlenmesini sağlar.

Zararlı güneş ışınlarından cildi korur.

Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Pirinç sabunu yüzdeki kan dolaşımını hızlandırır.

İltihapların iyileşmesine yardım eder.

Yüzdeki fazla yağı aldığı için sivilce oluşumunun önüne geçer.

Ciltteki renk dengesizliklerini azaltır.

Düzenli ve uzun süreli kullanıldığında kırışıklık giderici etkiye sahiptir.

Pirinç sabunu nerede satılır?

Pirinç sabununu kullanmadan önce güvenilir bir yerden aldığınıza emin olmalısınız. Pirinç sabununu aktarlarda, eczanelerde, kozmetik marketlerde, doğal ürün satan marketlerde ve güvenilir internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Pirinç sabunu nasıl kullanılır?

Pirinç sabunu doğru şekilde kullanıldığında cildi kurutmaz. Her gün kullanabileceğiniz pirinç sabununu suda köpürttükten sonra doğrudan yüzünüze uygulayabilirsiniz. 2-3 dakika kadar köpürttükten sonra ılık su ile güzelce cildinizi temizleyebilirsiniz.