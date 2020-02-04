Ispanak ile sağlıklı saç uzatma yöntemleri

Çoğumuz Temel Reisin bir kutu ıspanak yedikten sonra güçlenmesini izleyerek büyüdük. Ispanağın olağanüstü faydalarını duymuş olabilirsiniz fakat bu sebzenin saç uzatmada size gerçekten yardımcı olacağını biliyor muydunuz? İşte ıspanakla saçınızı uzatmanın bazı yolları…

Ispanak; K vitamini, A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, E vitamini, manganez, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu besinler saç dökülmesini engeller ve saçların sağlıklı büyümesini sağlar.

Ispanaktaki yüksek antioksidan içeriği, saçtaki kırıklıkları önlemeye yardımcı olur.

B ve C vitaminleri, kolajen ve keratin seviyelerini artırarak saçın sağlıklı büyümesini hızlandırır.

Ispanak ağırlaştırılmış saç derisini yatıştırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

İşte saçlarınızın hızla uzamasına yardımcı olacak ıspanaklı tarifler

1. tarif

Bal ve yağ ile karıştırdığınız ıspanak saçınızın nem kazanmasını sağlar. Saç derinizi yatıştırmaya ve saçlarınızın uzamasına yardımcı olur.



1 su bardağı ıspanak yaprağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı yağ (Zeytin, Hindistan cevizi veya Hint yağı)

Ispanak yapraklarını 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yağı blendera atın ve macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

Bu macunu saç derinize ve saç uçlarınıza uygulayın.

Macunu saçınızda 30 dakika ila bir saat kadar bekletin.

Ardından ılık suda şampuanla saçlarınızı yıkayın.

2. tarif



Bu bakım saçınızı yumuşatırken, kuruluk ve saç kırığı problemlerinizin de önüne geçecek. Saçınızın daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olacak.

1 fincan temizlenmiş ıspanak yaprağı

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

Ispanakları robottan geçirin.

Püre halini aldıktan sonra, bir tülbent yardımı ile süzüp ıspanağın suyunu çıkartın.

Kalan ıspanak püresini, bitki yağı ile karıştırın. Yağlı saçlarınız varsa, jojoba veya zeytin yağı gibi hafif bir yağ kullanın. Kuru saçlar için, Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz.

Oluşan yağlı karışımı, kafa derisine 15 dakika boyunca masaj yaparak sürün, kalanı saç boylarınıza yedirin.

Bakımı saçınızda 45 dakika bekletin.

Ilık suyla ve sülfat içermeyen bir bitkisel şampuanla yıkayın.