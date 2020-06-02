Bölgesel yağlanmada en iyi çözüm… Etkisi hemen görülüyor

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Kemal Ataönder, yeni normal hayatımızda yaz mevsimi de kapıdayken bu dönemde alınan bölgesel kiloların iğneli lipoliz uygulaması ile nasıl yok edilebildiğini anlattı.

Hangi durumlarda iğneli lipoliz tedavisi uygulanabilir?

İğneli lipoliz vücuttaki bölgesel yağ birikimlerini ameliyatsız şekilde sadece 10 dakikalık iğneli uygulamayla yok eden lokal bir inceltme yöntemi. Lipoliz uygulamasının en önemli özelliği ameliyat gerektirmeden yağlardan kurtulma olanağı sağlaması. Dr. Mustafa Kemal Ataönder, iğneli lipolizin gözaltı, çene altı (gıdı), kollar, karın, bel, kalça, basen ve bacak bölgesindeki bölgesel yağların yok edilmesinde uygulanabildiğini ifade etti.

Lipolizin genel bir kilo verdirme yöntemi olmadığının altını çizen Dr. Mustafa Kemal Ataönder şunları söyledi;



“İğneli lipoliz, diyete, hatta spora dirençli olan bölgesel yağ fazlalıklarını yok etmek için bir yöntemdir. Bu nedenle genel şişmanlığı olan biri iğneli lipoliz için iyi bir aday değildir. Bölgesel olarak kol, bacak, boyun, karın ve kalçada lokalize yağ birikimi olanlar kişilerde başarı oranı çok yüksek oluyor. İğneli lipoliz uygulamasını yağlanmaya bağlı şekil bozuklukları, sellülit tedavisi, jinekomasti, lipom ve göz etrafındaki yağların giderilmesinde, gözaltı torbalanmalarında kullanabiliyoruz. İğneli lipoliz ile yağlanmaya bağlı bel, basen, göbek, sırt, çene altı ve diz içinde oluşan şekil bozuklukları da giderilebiliyor. Ayrıca cerrahi yolla yağların çekilmesinden sonra ortaya çıkabilen şekil bozukluklarının tedavisinde de iğneli lipoliz uygulanabilir.”



Lipoliz nasıl etki eder?

İğneli lipoliz tedavisinin vücuttaki bölgesel yağ birikimlerini deride gevşemeye yol açmadan yok edebildiğini ifade eden Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “İğneli lipoliz doğal yollardan yağ yıkımını artırır. Lipoliz vücuda enjekte edildiğinde yağ hücrelerinin zarının geçirgenliğini artırır ve parçalanan yağ hücreleri karaciğer tarafından yok edilir. Böylece belirli bölgelerdeki yağlanma tamamen ortadan kalkar. Yağ birikimleri deride gevşemeye yol açmadan yok olur” dedi.

İkinci seanstan itibaren etkisi görülebiliyor

İğneli lipoliz uygulamasının genel olarak ikinci seanstan sonra etkisini gösterdiğini ifade eden Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Seans sayısını kullanılan ilaç miktarı ve hedef yağ kitlesinin hacmi belirler. Bölgesel yağlanmanın yoğunluğuna göre 2-6 hafta aralıklarla ortalama 3-6 seans uygulama yapılır. Bölgesel yağlanma çok fazlaysa, belirgin bir etki gözlenmesi için 8 seans uygulanması gerekebilir. İkinci haftadan sonra etki görülmeye başlar” diye konuştu.

Lipoliz nasıl uygulanır ve uygulama sonrası neler görülür?

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, iğneli lipoliz uygulamasının detaylarını şu şekile özetledi: Bir seansta her alana uygulanacak total doz miktarı bellidir. Uygulama öncesi lokal anestetik ajan kullanılması ağrıyı oldukça azaltır. Uygulama yağ dokusu içine çok ince iğneler kullanılarak enjeksiyon şeklinde yapılır. Uygulamadan hemen sonra lokal kızarıklık, hafif yanma hissi ile birlikte hafif bir ödem meydana gelir ve 15 dakika kadar devam eder. Ancak herhangi bir kesinti olmaksızın iş ve sosyal hayata devam edilebilir.”